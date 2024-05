Le altre gare2. Trieste, che colpo:. Torino ora è 0-2. Udine rischia grosso

Se Forlì si avvicina al passaggio del turno, Trieste fa un vero e proprio balzo verso la semifinale e, di conseguenza, alla potenziale sfida proprio contro l’Unieuro. I giuliani si sono infatti imposti pure in gara2 a Torino, spuntandola 84-87 al termine di una gara sempre in equilibrio. Nell’ultimo minuto di gioco, ha trovato fortuna triple da Filloy e Brooks. Avanti 2-0, la squadra di coach Christian avrà il primo match point.

Nel tabellone Oro, del resto, si viaggia a suon di percorsi netti, perché nell’altra metà del tabellone anche Cantù e Udine hanno calato il bis e tra poche ore proveranno a chiudere i conti. Tutto sin troppo facile per i brianzoli, che hanno liquidato Cividale per 84-67 con quattro uomini in doppia cifra. Ancora una volta più complicazioni del previsto, invece, per l’Old Wild West, che ha dovuto sudare un overtime per avere ragione della Juvi Cremona (95-90 il finale). Sotto anche di 13 nel terzo quarto, Udine ha poi rialzato la testa prima di fare i conti con la tripla di Tortù che, a 9” dalla fine, è valsa il supplementare. Finiti poi addirittura sul -4, i friulani si sono aggrappati a Gaspardo e Caroti (42 punti in due) per spuntarla. Bene anche Cannon (20).

Per ciò che riguarda il tabellone Argento, va sul velluto pure la Fortitudo Bologna, che ha regolato Treviglio per 86-56 al PalaDozza e a sua volta ‘accarezza’ il passaggio del turno sul 2-0 nella serie.

Questa sera si giocano tre partite della fase Salvezza, mentre i playoff torneranno in scena nella serata di domani con le prime gara3 dell’Argento.

s. c.