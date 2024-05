Le altre partite. Trapani in finale. Fortitudo e Cantù ci provano

Dalla serata di ieri è emerso il nome della prima finalista: nel tabellone Argento, Trapani ha regolato Verona 78-95 con l’ennesima prestazione maiuscola. La Tezenis ha toccato il massimo vantaggio con il +6 della prima sirena (22-16) per poi cadere sotto i colpi dei siciliani, capaci di segnare nel 2° quarto ben 38 punti. Nella ripresa toccato anche il +21 in una sfida che, a parte gara1, non ha mai avuto storia. Top scorer di gara3 è stato uno dei rinforzi primaverili degli Sharks: Amar Alibegovic con 27 punti.

Stasera Trapani potrebbe scoprire il nome della propria rivale, qualora la Fortitudo Bologna (avanti 2-0 nella serie) riuscisse a chiudere i conti espugnando Rieti (ore 21).

Nel tabellone Oro, quello dell’Unieuro, si disputa un’altra serie finora sbilanciata: Cantù va a Udine per conquistare l’accesso alla finale promozione (ore 21). I bianconeri, un po’ come Forlì, stanno pagando l’assenza della guardia Usa Jason Clark, la cui stagione però potrebbe non essere finita.

Mercoledì, infine, si è giocato un recupero nella fase salvezza: Chiusi ha battuto la Luiss Roma 89-76 e si è portata a -2 da Nardò che è seconda nel girone ed è, al momento, l’ultima delle squadre che riuscirebbero a salvarsi.

Classifica a 5 turni dal termine: Cento 36, Nardò 30, Chiusi 28, Luiss Roma e Agrigento 22, Latina 18. Retrocedono in serie B le ultime 4 (Latina è già matematicamente condannata).