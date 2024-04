Le altre sfide. Saronno con Lucca. Empoli-Quarrata e Cecina-Casale

Nelle altre gare dei quarti di finale play-off di serie B interregionale si affrontano, nella parte di tabellone della Stosa, la testa di serie numero uno Robur Saronno e la Bcl Lucca che è giunta seconda nel girone silver e quindi ottava. Dall’altro lato la seconda della classe Use Empoli affronta Dany Quarrata in uno scontro in cui gli empolesi partono favoriti, anche se in stagione regolare il bilancio dice 2-0 Quarrata. Nell’ultimo quarto di finale c’è la sfida tra Cecina e Casale Monferrato. Le serie sono al meglio delle 3 partite e si qualificano alla semifinale le vincenti di 2 gare su 3. Per quanto riguarda la Virtus, gara 2 si disputerà mercoledì 1 maggio al PalaCorsoni alle 18,30. È terminata ieri la fase di prelazione riservata agli abbonati. Da domani fino a martedì sera si aprirà la prevendita. Il costo dei biglietti è 10 euro intero e 5 il ridotto per under 18, over 65 e soci Virtus.