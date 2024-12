Le interviste. Coach Belletti:: "Differenza canestri del tutto ribaltata»

"È un successo importante, ottenuto contro una diretta concorrente con cui avevamo perso all’andata. Abbiamo ribaltato a nostro favore la differenza canestri. Arezzo è un’ottima squadra: non c’era nulla di scontato. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo". Così coach Michele Belletti dopo la vittoria del Costone. "Con questa formula del campionato difendere il proprio campo è importante – ha detto ancora –. Stiamo lavorando per essere più solidi in trasferta: abbiamo vinto a Empoli ma perso con la Virtus. La prossima partita a Legnaia ci deve servire per cambiare marcia fuori casa". Ha parlanto anche Filippo Paoli, best scorer gialloverde con 17 punti a referto. "Dopo la sconfitta nel derby sapevamo che non sarebbe stato facile, siamo partiti tesi ma poi ci siamo sciolti e abbiamo portato dalla nostra la partita. È stata una prestazione solida da parte di tutti – ha proseguito –. A Legnaia non sarà facile ma vogliamo portare a casa l’ultima vittoria dell’anno".