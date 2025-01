Le interviste. Coach Betti: : "Partita sempre sotto controllo»

E’ raggiante coach Paolo Betti: "Sono felicissimo per i miei ragazzi perché si meritavano, dopo tanto tempo, una gioia di questo tipo. E’ stata una partita che abbiamo avuto sempre in controllo nonostante la forza dell’avversario. Ci stava che Lucca al rientro dopo il primo tempo le provasse tutte però nell’arco dei 40 minuti siamo stati davvero uniti come squadra. E questo è un aspetto che non può non farmi piacere: ci siamo passati la palla in attacco trovando ogni volta un protagonista diverso mentre in difesa siamo stati bravissimi, la migliore difesa dell’anno". E poi: "Jokic? ha subito dimostrato quanta energia ci può dare. Pucci? In alcuni momenti ci ha preso per mano dimostrando tutto il talento che ha". Adesso il derby anche se Prosek e Belli potrebbero incappare in una squalifica. "Non c’era bisogno di questi strascichi che spero non portino a squalifiche. Spero di arrivare al derby di sabato con tutti i ragazzi a disposizione".