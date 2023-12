Le pagelle. Drocker è un riferimento. Ranuzzi si rivela decisivo

Drocker 7,5 (In 33’ 59 da due, 14 da tre, 78 ai liberi, 8 rimbalzi, 5 recuperi). Dà il primo scossone in avvio di partita, poi complice l’uscita di Aukstikalnis è il principale riferimento dell’attacco.

Fazzi 7 (In 35’ 13 da due, 13 da tre, 67 ai liberi, 6 rimbalzi). Nel terzo quarto è indiavolato tra recuperi e falli subiti. Sorrentino sv (2’). Si infortuna subito alla caviglia.

Aukstikalnis 6,5 (In 21’ 46 da due, 23 da tre, 23 ai liberi). Si fa subito sentire davanti ma si autolimita con falli banali.

Ranuzzi 7 (In 34’ 35 da due, 06 da tre, 24 ai liberi, 8 rimbalzi). Inizialmente lavora per i compagni, poi si accende in attacco e nel finale è decisivo.

Corcelli 6 (In 18’ 12 da due, 03 da tre, 03 ai liberi, 4 rimbalzi). Una partita di battaglia con qualche scelte sbagliate.

Marangoni 5,5 (In 20’ 24 da due, 02 da tre, 01 ai liberi). Un brutto avvio senza colpire e poco presente in difesa. Migliora nel finale ma può fare di più. Bresolin sv (1’’). Un salto in campo e via.

Martini 6 (In 5’ 11 da due). Buoni minuti sotto canestro.

Crespi 6 (In 32’ 614, 24 ai liberi, 13 rimbalzi). Si fa sentire a rimbalzo con decisione, pur finendo con qualche errore di troppo al tiro.

l.m.