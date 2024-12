Le pagelle. Momo Faye è umano: prestazione negativa. Winston e Gombauld sono dei trascinatori

Jaylen BARFORD (23 minuti, 3/11 da 2, 1/5 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 10 punti) In retroguardia fa il suo, ma in attacco è un disastro. Non azzecca una scelta che è una; due iniziative scriteriate nel finale dei regolamentari ridanno fiato a Vilnius nel suo momento peggiore. Prestazione negativa che l’impegno difensivo non compensa. Voto 5

Filippo GALLO (3 minuti, 1 rimbalzo, 0 punti) Breve sprazzo. N.G.

Cassius WINSTON (32 minuti, 6/16 da 2, 3/6 da 3, 5/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 6 assist, 26 punti) Fino a quando le energie lo sorreggono sforna una prestazione da campione, con punti, assist e regia. Nel supplementare non ne ha più e inoltre viene isolato dalla difesa baltica. Ma il suo lo aveva già fatto ampiamente, compreso il canestro del +2 a un secondo dalla fine dei 40’. Voto 8 Mouhamed FAYE (14 minuti, 0/3 da 2, 1/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 1 punto) Prima serata veramente negativa della stagione. Commette 4 falli in 7’, in pratica nei regolamentari non gioca. Nel supplementare non incide come servirebbe. Voto 5

Stephane GOMBAULD (29 minuti, 6/7 da 2, 0/1 da 3, 4/6 ai liberi, 17 rimbalzi, 2 assist, 1 persa, 1 recuperata, 1 stoppata, 16 punti) Doppia-doppia sontuosa. E’ in crescita da tempo e l’arrivo di Faried lo ha ulteriormente stimolato. Giganteggia sotto i tabelloni e realizza canestri preziosissimi. Il quinto fallo all’inizio dei supplementari è il momento di svolta, in negativo, per l’Unahotels. Voto 7.5

Lorenzo UGLIETTI (24 minuti, 1/6 da 2, 0/1, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 recuperate, 2 punti). Costretto agli straordinari dall’assenza di Smith prova a performare oltre il suo livello, con coraggio e generosità. Che condisce però con diversi pasticci in una gara di alti e bassi. Voto 5.5

Michele VITALI (28 minuti, 1/3 da 2, 2/3 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 assist, 1 persa, 8 punti) Tanto impegno, collante perfetto tra i reparti, difende in modo adeguato e segna un paio di canestri importanti. Poi non si può chiedere a lui di prendersi la squadra in spalla dopo avere speso tanto. Voto 6.5

Sasha GRANT (27 minuti, 1/1 da 2, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 assist, 4 punti) A scuola direbbero: può fare di più. E’ l’impressione che le sue prestazioni lasciano quasi sempre; nel quadro di un match dove non ha particolari picchi, ma nemmeno grossi demeriti. Voto 5.5.

Matteo CHILLO (8 minuti, 2 rimbalzi, 1 assist, 1 persa, 1 recuperata, 0 punti) In rapporto al minutaggio e a quanto richiesto, esegue. Voto 6

Kwan CHEATHAM (37 minuti, 0/2 da 2, 5/12 da 3, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 1 persa, 1 recuperata, 17 punti) Se Reggio avesse completato il blitz la sua valutazione, verosimilmente, sarebbe più alta. Perché fa esattamente ciò per cui è stato preso: segna dalla lunga, apre spazi, lotta con grinta. Sporca le percentuali nell’affannoso finale di tutta la squadra. Voto 7 Gabriele Gallo