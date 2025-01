Le pagelle: per la guardia 5 falli in 9 minuti. Parravicini, serataccia da record. Del Chiaro travolto e bocciato

Dawson 6. Conquista un discreto bottino personale (14 punti), provandoci tanto dalla lunga distanza (ben sei triple tentate) ma anche attaccando, a tratti, con decisione il ferro. Apre pure bene il campo per i compagni (4 assist), ma tende ad ‘estraniarsi’ un po’ troppo dal gioco. In difesa, soprattutto, è troppo statico e viene puntualmente battuto dagli avversari.

Parravicini 4. Fuori per falli in appena 9’ trascorsi sul parquet: se non è un record, poco ci manca. Muove la retina soltanto dalla lunetta, conquistando appena 2 punti. Una serata completamente da dimenticare.

Cinciarini 5. Finisce stritolato nei ritmi alti del match, senza riuscire a incidere. Segna il primo e unico canestro della sua partita a metà dell’ultima frazione (1/5 dal campo), a giochi oramai chiusi.

Tavernelli 5,5. Parte in quintetto e prova a mettere ordine nei 28’ abbondanti giocati (record stagionale). Non vede mai la luce al tiro (0/3), ma prova a rendersi utile in altri modi (4 rimbalzi e 3 assist) collezionando un buon 12 di valutazione.

Gaspardo 6,5. La partenza non è delle più promettenti, ma cresce alla distanza ed è tra i più positivi a cavallo tra secondo e terzo quarto. Quando, cioè, trova 11 dei suoi 17 punti totali. È più aggressivo rispetto alle ultime uscite e riesce a rendersi pericoloso in avvicinamento a canestro.

Perkovic 5,5. Segna 18 punti con 7/11 al tiro, ma combina parecchi ‘pastrocchi’ affrettando spesso tempi e giocate. Le 4 palle perse non arrivano dunque per caso.

Pascolo 5. Prestazione complessivamente con pochi picchi. Prova a dare battaglia sotto canestro (5 rimbalzi in 20’), ma non riesce ad imprimere un cambio di marcia rilevante nemmeno nel ruolo di pivot.

Magro 6. L’esordio in partita nella seconda frazione è incoraggiante. Subito 4 punti, poi però, di fatto, non viene più chiamato in causa.

Del Chiaro 4,5. Pronti, via ed è subito grandissima sofferenza contro Cannon. Utilizzato col contagocce (13’), non svolta mai la sua serata (0/4 dal campo). Un’altra uscita insipida.

Pollone 6. Parte dalla panchina e, per una volta tanto, si fa apprezzare più per il contributo offensivo (11 punti con 3/5 dall’arco) che per la difesa. Contro gli esterni e i ‘mezzi lunghi’ veronesi, infatti, c’è tanta sofferenza anche per lui.

Simone Casadei