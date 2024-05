Le pagelle. Radchenko è al top, il grande cuore di Marrucci

MENS SANA

Brambilla: 5. Entra, commette un fallo e perde un paio di palle consecutive. Si sono visti impatti migliori.

Pannini: 7. Prova di grande cuore. In difesa sembra essere ovunque, anche in accoppiamenti difficili per lui. Ma dà tutto e mette a segno un paio canestri pesanti.

Iozzi: 5.5. Forza troppo in attacco, poco lucido.

Giorgi: 6. 9 minuti di impiego, si applica in difesa.

Marrucci: 7.5. Il migliore per i suoi con 21 punti totali. 7 punti nei primi 10’, ci mette anche 8 rimbalzi.

Puccioni: 6.5. Si sblocca da 3 punti dopo 13 errori di fila nella serie.

Sabia: 6. Lotta. Cucini: 5.5. Si impegna ma non sempre in maniera efficace.

Prosek: 5. Sera da dimenticare.

Tognazzi: 6. 11 punti nel primo tempo, 1 nel secondo. Meno incisivo rispetto agli altri match.

Coach: Betti: 6. Zona 2-3 e 3-2. Anche un po’ di box and one. Le ha provate di tutte in difesa. Però se la tua squadra chiude con 24/69 dal campo e 11/22 ai liberi è praticamente impossibile sperare di vincere contro il Costone.

COSTONE

Banchero: 5,5. Poco utilizzato.

Ceccarelli: 7.5. È l’uomo della provvidenza. Mette a segno 12 punti nella serata più importante. Decisivo.

Radchenko: 8. Mvp di gara-3, in doppia doppia con 17 punti e 17 rimbalzi. Scelto in quintetto da Tozzi per la prima volta nella serie, ha un impatto assoluto sul match e sulla serie. Il migliore per i suoi per energia e intensità.

Terrosi: 7. Freddo e preciso, sua la bomba del 70-62 a 3’ dalla fine che vale mezza vittoria.

Banchi: 5. Sbaglia molto, quasi tutto. Non sembra nelle migliori condizioni.

Zeneli: 6. Sente eccessivamente il match. Eccede per nervosismo ma i suoi canestri sono importanti.

Ondo Mengue: 5.5. Qualche fallo ingenuo di troppo, non te lo aspetti da un giocatore della sua esperienza.

Bruttini: 7. Molti errori al tiro e anche 4 falli commessi. Ma la sua mano non trema nell’arresto a tiro che suggella la vittoria per il Costone a 17“ dalla fine.

Nasello: 6.5. È il giocatore più attenzionato, gioca con lucidità. In doppia cifra senza strafare.

Coach Tozzi: 6.5. Sceglie Radchenko in quintetto per avere più energia. Gestisce bene Zeneli, pesca il jolly Ceccarelli nella serata storta di Banchi.

Andrea Frullanti