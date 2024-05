Le pagelle. Simioni ci mette grande intensità. Per Marks una gara dai due volti

Grande 6. Porta il suo contributo dalla panchina, non è la sua serata al tiro con alcune conclusioni dalla distanza che avrebbero potuto aprire maggiormente l’attacco di Rimini. Chiude con 1/6 dal campo, ma riesce comunque a mettersi al servizio dei compagni di squadra.

Scarponi 6. Solo sei minuti in campo, troppo poco per riuscire ad avere un impatto sul match. Prova a portare sul parquet la sua energia, ma nel secondo tempo la gara si complica per la Rinascita.

Anumba 5,5. Come per il resto della squadra anche la sua è una partita dai due volti. Parte benissimo nel primo quarto trovando ritmo in attacco e fornendo linee di passaggi per i compagni. I primi 10 minuti sono da applausi, poi lentamente esce dal match. Nella ripresa non riesce ad imporsi quando la Sebastiani prende in mano l’inerzia della partita. In difesa fa il suo.

Tassinari 5. 15 minuti in campo, ma non di quelli indimenticabili. La prestazione sul parquet laziale non riesce a essere convincente soprattutto nelle fasi finali della partita. Le non perfette condizioni fisiche non aiutano.

Pellegrino 5. Prova a portare energie e forze fresche dalla panchina, ma in gara 2 il suo contributo non è sufficiente.

Johnson 6,5. Cerca sempre di fare la scelta giusta, lotta con intelligenza e forza sui due lati del campo. Chiude la sua prestazione con 10 punti (4/7 dal campo) e 10 rimbalzi, ma anche con la sensazione che avrebbe potuto fare qualcosa di più nei momenti chiave della partita.

Marks 6,5. Un primo tempo da applausi, un secondo da dimenticare. Dell’Agnello prova a gestirlo dopo i due falli nel primo tempo ma finisce per mettergli ghiaccio nelle mani. Dopo i 13 punti del primo quarto, l’esterno di Chicago perde il ritmo e nel resto della partita sarà autore di soli 4 punti e anche di qualche giocata non proprio lucida nel finale di partita.

Simioni 7. Forse il migliore dei suoi, gioca una partita di grandissima intensità e di grande intelligenza sui due lati del campo. Parte forte e finisce forte, in attacco è ispirato ed efficiente come dimostra il suo 7/10, ma mette in campo anche tanta voglia di lottare. Nel secondo tempo è lui a tenere a galla i suoi provando a frenare il tentativo di rimonta della Sebastiani.

Tomassini 6. Si iscrive tardi alla partita, nel primo tempo lascia la luce dei riflettori a Marks, ma dà la sensazione di metterci tropo a trovare il ritmo giusto, anche a causa dei problemi fisici Nel finale è lui a fare da punto di riferimento, si prende le responsabilità, ma non basta.