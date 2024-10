Le pagelle. Tomassini sale in cattedra. Marini viaggia sottotraccia

Grande 8. Non impressionano tanto i 24 punti, è in grado di farli anche se l’impresa è tutt’altro che banale. Impressiona quando li ha messi a segno, ovverosia gran parte nel momento di maggior difficoltà offensiva della squadra. Quando Pepe aveva cominciato a spararla da tre e Orzinuovi stava per riaprirla. Come ciliegina cinque rimbalzi e cinque assist. Partita totale.

Marini 6. Viaggia sottotraccia e si prende solo sette tiri perché, per una volta, non c’era eccessivo bisogno di lui. Finisce con 5 punti, ma anche 5 assist e una presenza mentale costante.

Anumba 6. Troppe sbavature difensive per uno come lui, anche se il contributo di fisicità c’è sempre.

Johnson 7. 15 punti nel primo tempo e solo 2 nel secondo, ma anche meno tiri presi. L’infrasettimanale ha cominciato a pesare a partire dai secondi 20 minuti di gioco. Va detto, partita nel suo complesso ottima a parte qualche svolazzo di Williams che ha messo in difficoltà tutta la difesa di RivieraBanca.

Simioni 7,5. La più bella sorpresa di questo mercoledì d’ottobre, soprattutto per come aveva cominciato il campionato. Si sblocca in attacco e ne segna 20, ma negli occhi rimane soprattutto un inizio di secondo tempo difensivamente spettacolare, con cinque possessi filati in cui è un vero padrone dell’area.

Robinson 6. Il super play americano di RivieraBanca sta lentamente tornando in salute. Le mani rimangono celestiali anche in 10 minuti di gioco. Pensate un po’ quando sarà in grado di giocarne 25.

Tomassini 7. Il professore si mette in cattedra in un finale di primo tempo da laurea cum laude, con assist dietro la schiena e tripla in step-back da all star game.

Masciadri 6. Nessuna tripla tentata in 17 minuti, altra statistica che dice tantissimo sulla capacità di Mascio di stare alla grande in campo anche senza la sua arma migliore. Difesa, capacità di muoversi per qualche minuto da ala piccola con accoppiamenti favorevoli, tanta intensità.

Camara 6,5. Come sempre alti e bassi, ma gli alti in realtà sono altissimi. Continua a commettere qualche fallo di troppo che gli impedisce di restare in campo di più, ma in realtà ieri sera il proscenio nel ruolo era tutto di Simioni. 11 punti in 12 minuti, altra statistica da tenere in considerazione della serata di Rbr.

Bedetti sv. Pochi minuti in campo per essere giudicato.

lo. za.