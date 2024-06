L’E-Work vuole Reichert

L’E-Work continua a guardare la Germania. Dopo aver visto saltare la trattativa con Annika Soltau, che ha preferito firmare per una squadra che gioca in Eurocup, ora l’obiettivo è Marie Reichert, ala forte tedesca classe 2001, nella scorsa stagione al GiroLive Panthers Osnabruck, formazione della massima serie tedesca. Atleta d’esperienza con un passato anche nel college americano della Virginia, Reichert è una giocatrice molto veloce nonostante sia una lunga, grazie alla sua esperienza nella nazionale di 3vs3, di cui fa parte oltre a vestire la canotta delle selezioni giovanili. Nel quintetto dell’E-Work sarebbe l’ala grande titolare giocando al fianco di una pivot statunitense e come cambio avrebbe Fantini.

La riserva della pivot potrebbe essere Amy Jakpa, centro del 2004 nell’ultima stagione a Moncalieri in A2. Considerando Porcu, Franceschelli, Faentini e la francese Roumy che sarà ufficializzata a breve, mancano tre giocatrici per completare il roster che saranno una play statunitense, la guardia Emilie Brzonova, ex Stella Azzurra Roma, vicina alla firma, e Francesca Grande, che dovrebbe restare a Faenza un’altra stagione. Queste sono le piste seguite dalla dirigenza che sta concentrandosi soprattutto sull’asse play-pivot.

Intanto sembra scontato che Ragusa rinunci all’A1, volendo ripartire dall’A2 con una wild card. Questa defezione porterebbe la serie A1 a tredici squadre e farebbe abbassare le retrocessioni a due invece delle tre attualmente stabilite. Un’ottima notizia per Faenza e per le altre formazioni che dovranno giocarsi la permanenza nella massima serie. Intanto sembra sfumare il derby romagnolo tra E-Work e la coppia ravennate Nori-Soglia, fresche di promozione con l’Alpo Villafranca. La cervese Nori dovrebbe restare in A2 in una squadra che punta alla promozione, e anche la faentina pare decisa a misurarsi ancora con questo campionato. Faenza potrebbe invece trovare da avversaria Peresson, decisa ad avvicinarsi a casa: Alpo potrebbe essere un’ottima soluzione.

l.d.f.