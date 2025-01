L’Halley si assicura i "Play In Gold": "Miglior gara della stagione in difesa"

Una vittoria che vale triplo quella ottenuta domenica dalla Halley Matelica nello scontro diretto con la Italservice Pesaro. In primis perché consente di centrare matematicamente il primo obiettivo: l’accesso al Play in gold; in secondo luogo perché riporta i biancorossi solitari in testa alla classifica; e in terza battuta, ed è forse la più importante, perché dà alla compagine vigorina 2 punti d’oro in ottica seconda fase, con la ciliegina sulla torta dell’aver pure ribaltato il -14 della gara di andata. Una risposta da grande squadra, insomma, dopo la partitaccia di Teramo: "Mi aspettavo una reazione – dice coach Antonio Trullo – e questa c’è stata. Abbiamo fatto forse la miglior partita difensiva della stagione insieme alla partita contro il Bramante e non è un caso perché anche in quel caso venivamo da una sconfitta pesante. Ora dovremo però andare a prenderci altri due scontri diretti fuori casa sui campi di Ozzano e Recanati e non sarà facile. Domenica ci attende il match casalingo contro il Castel San Pietro e probabilmente dovremo far riposare Mentonelli (foto), che ha giocato con un’infiltrazione dopo essere stato fermo tutta la settimana, e Dieng, anche lui allenatosi a singhiozzo e fermatosi ad un certo punto per i crampi nella sfida contro il Loreto Pesaro. Spero comunque, a prescindere da chi ci sarà, che riusciremo a fare una buona gara". m. g.