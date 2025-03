Libertas cerca riscatto

Nona giornata del girone di ritorno per la Libertas e match al "Palatagliate", questa sera, alle 21.15, contro il Lions Montemurlo. I biancorossi arrivano dalla sconfitta esterna contro il Castelfranco Frogs, al termine di una gara molto combattuta ma persa. Quella di staserà sarà un’altra gara molto difficile, visto che i ragazzi di Piochi si troveranno di fronte la seconda in classifica, che ha 34 punti, a sole due lunghezze dalla capolista Pastificio Caponi Calcinaia.

La Libertas in classifica è al quinto posto, in piena zona play-off, con 26 punti, in compagnia di Donoratico e vuole continuare a consolidare la posizione e, magari, migliorarla, provando a raggiungere Ineos Manufactoring Sei Rose.

"Dovremo affrontare – ha commentato Piochi – un roster molto ben attrezzato come Montemurlo che occupa meritatamente la seconda posizione in classifica. E’ una squadra composta da tanti giocatori di talento, con un passato in serie “C”, che compongono un roster molto profondo. A fine mercato hanno inserito anche Ricco, di grande esperienza e Lanari, un giovane molto interessante che giocava nella Union Prato fino a febbraio".

"Noi – aggiunge il tecnico – dovremo essere bravi a stare attenti e a rimanere concentrati nell’arco di tutta la partita. Non dovremo concedere niente in difesa ai nostri avversari. Cercheremo di rimanere sempre in partita, con la massima attenzione, perché non hanno bisogno di concessioni. Proveremo a portare a casa il risultato e ci metteremo tutto l’impegno e la “cattiveria” giuste. Sappiamo la caratura dell’avversario che ci troveremo di fronte e non a caso si trova a lottare per la vittoria del campionato. Ma abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutti ed è quello che proveremo a fare anche questa volta".

A dirigere la sfida tra Libertas e Lions Montemurlo saranno Andrea Panelli di Montecatini Terme ed Alessio Cornacchini di Follonica.

I biancorossi torneranno poi sul parquet sabato prossimo al "Palapertini" di Monsummano Terme dove affronteranno Gioielleria Mancini Monsummano. Anche in questo caso la decima giornata di campionato vedrà i biancorossi affrontare un roster alla portata, che occupa la terzultima posizione in classifica, ma che sta cercando prima di tutto di conquistare la salvezza e, magari, tentare di puntare nelle ultime gare ad una piazzamento migliore. Adesso, però, ci sarà da portare a casa il risultato contro Lions Montemurlo, in una match delicato che i biancorossi hanno cercato di preparare nel migliore dei modi, consapevoli dell’importanza.

Alessia Lombardi