Lissone, l’ultima sfida di Mazzali: "Chiudo bene con Apl e smetto"

Scattano questa sera i playoff di serie C e in campo ci va subito la Galvi Lissone che ospiterà nella gara-1 degli ottavi di finale Wiz Legnano. Subito una curiosità. In campo, con due casacche diverse, ci saranno i fratelli Villa da Muggiò: Lele (foto) con l’Apl, più esperto classe 1984, Lorenzo nelle fila legnanesi, di nove anni più giovane. Giocano nello stesso ruolo e non è affatto improbabile che nel corso del match uno marchi l’altro, con annesse scintille. Ma la partita di questa sera sarà anche quella che segna il ritorno, dopo sei anni dall’ultima volta, di Massimiliano Mazzali al PalaFarè alla guida della prima squadra lissonese. Infausto l’esordio a Curtatone contro la favoritissima per la promozione (-34), ma da ora si fa sul serio. "Sarò il classico traghettatore, al 30 giugno, a pochi giorni dal mio 50esimo compleanno, smetto di allenare. Una decisione presa tempo fa. Ho tolto l’impaccio ad Andrea Grazioli quando mi ha proposto, dopo le dimissioni di Fumagalli, di tornare con la Serie C. Ho risposto: ok, prontissimo, ma porto a termine la stagione poi fine per quanto mi riguarda". Mazzali ovviamente vuole lasciare un bel ricordo di sé in una città in cui ha allenato di fatto quasi tre lustri. "Mi piacerebbe chiudere in bellezza, con un bel risultato, nella società in cui son stato bene e per tanti anni. Le aspettative per questo turno sono importanti. Certo, stiamo parlando di un campionato condizionato, per tutti, dalla presenza di Curtatone e con un solo posto per la B questo significa molto. Siamo dalla stessa parte del tabellone, se tutto dovesse andare per il verso giusto lo incroceremmo in semifinale, al meglio delle tre gare…". Gara-2 a Legnano è fissata per mercoledì sera alle 20.30.