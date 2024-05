L’Olimpia Castello e Giordani si dicono addio: "Una stagione positiva, da sette in pagella"

Si separano a malincuore le strade dell’Olimpia Castello e di coach Lanfranco ‘Lupo’ Giordani, uno dei grandi artefici dell’ultima stagione nerazzurra culminata con la salvezza anticipata e soprattutto l’inatteso approdo ai play-in nel campionato di Interregionale, traguardo clou per una matricola: la decisione, comunicata dallo stesso tecnico, è arrivata nella giornata di ieri per ragioni personali.

"Era nell’aria e mi dispiace enormemente per la scelta di ‘Lupo’ – sottolinea il presidente castellano Massimo Ramini –, è stato un allenatore che ha dato il quid in più per arrivare ai nostri risultati. Purtroppo però la distanza è stata abbastanza problematica: venire quattro-cinque volte alla settimana a Castel San Pietro Terme da Cesenatico è una cosa impegnativa. Capisco il fatto che potesse scegliere di non venire più".

L’abbraccio del numero uno dell’Olimpia, che riconosce al tecnico il grande cambio di passo della stagione.

"Gli faccio tanti auguri per il futuro – conclude Ramini –, è stato un bellissimo rapporto. È un allenatore di grande spessore tecnico e umano, l’ho visto in spogliatoio fare delle cose che non ho mai visto fare da nessun altro. Ha fatto crescere tanti giocatori ed è stato in grado di creare l’alchimia perfetta fra senior e under, che ci hanno permesso di fare questa stagione qui. Lo abbraccio e gli dico che questa sarà sempre casa sua: quando condividi un importante pezzo di strada assieme è giusto riconoscerlo".

Ai saluti, anche lo stesso coach tira le somme di una grande annata. "Abbiamo concluso una stagione fondamentalmente positiva – aggiunge Giordani –, rispetto alle aspettative, avendo ottenuto una salvezza anticipata: l’ingresso nei play-in è stato la vera ciliegina della stagione. Anche se ho qualche rammarico, perché ci abbiamo messo un po’ a prendere il passo del campionato. Quando ci siamo riusciti, abbiamo infilato una serie importante di vittorie che ci ha portato a sfiorare l’ingresso ai playoff".

Qualche rammarico, ma un voto in pagella positivo a conclusione del suo lavoro in viale Terme.

"Obiettivamente, abbiamo mostrato anche qualche prestazione sopra le righe, vedi Pizzighettone, Ferrara e Bologna. Stagione direi trascinata dal nostro capitano Zhytaryuk che è stato fondamentalmente il giocatore più costante durante tutto il campionato e la post season. Avremmo forse potuto fare anche qualcosina in più, ma fondamentalmente direi che è stata una stagione da 7 in pagella".