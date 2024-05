L’onestà del tecnico Maurizio Tozzi. "Loro più lucidi e caratteriali: hanno meritato»

"La Mens Sana ha strameritato, è stata troppo più energica, lucida, caratteriale. Hanno fatto le scelte giuste. La nostra difesa tutto sommato ha retto ma è stata punita nei momenti di stanchezza". Questo il primo commento a caldo di coach Tozzi (nella foto) dopo la sconfitta in gara 4 del suo Costone. Il tecnico non usa mezzi termini poi per spiegare la serata negativa dei suoi, assumendosi il carico di ciò che non è andato. "Mi prendo tutte le responsabilità – ha proseguito l’allenatore –. Abbiamo fatto appena 52 di valutazione, non è mai successo in tutto il campionato. Abbiamo poi tirato più da tre che da due. Niente da dire: bravi loro e noi testa a sabato". Da parte del Costone si è visto anche molto nervosismo, ma anche tanta frustrazione nei frangenti finali del match. Una sensazione confermata anche dallo stesso tecnico. "Molto nervosismo. Ha inciso – ha ammesso Tozzi –. Certo, vincere un playoff pensando di dover passare due volte al PalaEstra non è semplice. Quando la serie si è spostata in casa della Mens Sana, pur giocando entrambe le partite per vincere, sapevo che almeno strapparne una sarebbe stata un’impresa. Il nervosismo c’è stato ed è un fattore che offusca le idee". La mente però è già proiettata alla bella che si gioca sabato alle 20,30. Si torna in casa del Costone e sarà l’ultimo appello della stagione che sancirà chi vincerà il campionato. Per quanto riguarda il Costone, significa dimenticare gara-4 e ciò che non è andato nell’ultimo incontro al PalaEstra e profondere tutte le energie per l’ultimissima partita dell’anno. "Adesso giochiamo gara-5 – ha detto ancora coach Tozzi -. Dobbiamo superare le difficoltà che ci mette davanti la Mens Sana e che ci impediscono di fare le scelte giuste. C’è da cambiare questo in vista della bella. Dobbiamo selezionare e capire dove andare per prendere vantaggi migliori rispetto a quanto non abbiamo fatto in gara 4. Serviranno una maggiore lucidità e una condivisione della palla migliore. Cercando di correre anche un po’ di più. Dobbiamo dire solo bravi alla Mens Sana: se la sono meritata".

AF