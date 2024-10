L’OraSì operaia è vincente

Vincere è l’unica cosa che conta, recita un noto detto, e dunque all’OraSì va benissimo aver espugnato il campo di San Severo con il brivido e non giocando una gara da ricordare. Il fallo allo scadere di Pellicano che ha regalato a Gay il canestro della vittoria, deve essere visto come un segnale di svolta della stagione dei ravennati, bravi a vestire la tuta da operai e a vincere una gara difficile e giocata male da entrambe le squadre, prediligendo la sostanza e non il bel gioco. Il merito dell’OraSì è stato di averci sempre e di non essere crollata anche quando San Severo aveva l’inerzia del match, perché la squadra ha continuato a giocare con grande impegno e a seguire il piano partita.

"Era importante riscattarci dopo la sconfitta in casa di giovedì scorso con Chiusi – sottolinea la guardia Kevin Brigato - e vincere in un campo difficile come quello di San Severo, dimostra che abbia giocato con grande carattere. Nonostante le difficoltà avute durante la partita, siamo stati bravi a non mollare mai e a conquistare due punti importanti per la classifica e il morale. Non è stato semplice, perché era la terza gara nel giro di una settimana e quindi la stanchezza sulle gambe ha iniziato a farsi sentire. Sicuramente potevamo mettere a segno il parziale decisivo quando eravamo avanti di una decina di punti, ma abbiamo commesso qualche errore di concentrazione che ha permesso a San Severo di prendere fiducia. Bisogna riconoscere che sono stati bravi a segnare canestri difficili anche allo scadere dei 24 secondi, nonostante una buona difesa da parte nostra". Per Brigato, questa gara potrebbe essere stata la svolta della stagione. "È una grande iniezione di fiducia per tutto il gruppo. Dobbiamo ricordarci che tutto parte dalla nostra intensità difensiva e, se riusciamo a mantenerla per tutti i 40 minuti, potremo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Domenica arriva Caserta, una partita difficile ma che vogliamo vincere e come sempre sarà determinante il sostegno del pubblico".

Il calendario non conosce soste: da domenica prossima al 16 novembre ci saranno ben sei partite in soli venti giorni. Un tour de force che inizierà al PalaCosta con le gare casalinghe contro Caserta di domenica e quella con la Npc Rieti di domenica 3 novembre poi ci sarà la trasferta a Sant’Antimo di mercoledì 6. L’OraSì avrà poi due match consecutivi interni con Jesi domenica 10 e con la Virtus Roma mercoledì 13 per poi chiudere domenica 16 a Latina.

Luca Del Favero