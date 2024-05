Loreto con la voglia di B: "A Senigallia per vincere"

Oggi partono i playoff promozione di serie B interregionale. Alle 20,30 a Senigallia contro la Goldengas l’Italservice Loreto gioca garauno dei quarti di finale. Garadue è fissata domenica 12 maggio al PalaMegabox alle 18, eventuale bella ancora al Palasport Comunale di Senigallia alle 20,30 di mercoledì 15 maggio. Capitan Broglia presenta così il match: "Senigallia la conosciamo bene e soprattutto ce la ricordiamo ancora meglio: ci abbiamo perso entrambi gli scontri nella prima fase. Dobbiamo giocare la nostra pallacanestro se vogliamo avanzare. Non capita tutti gli anni di poter giocare per vincere il campionato, è un’occasione troppo importante per farsela scappare".

Coach Foglietti analizza il momento: "Siamo arrivati ai playoff, ora sono partite da dentro o fuori, Senigallia è una buonissima squadra, l’abbiamo già affrontata due volte finora, tutte e due le volte siamo usciti sconfitti, in casa di un punto e da loro ai supplementari, quindi sono state sfide molto equilibrate. Ora si fa sul serio, saranno gare diverse dalla fase regolare, ora conta solo vincere, ci sarà più pressione, tante motivazioni. Non vediamo l’ora di giocare è tanto tempo che siamo fermi. Veniamo da un buon ritmo acquisito ai play In Gold, abbiamo preparato bene questa serie, faremo il possibile per portarla a casa, siamo partiti all’inizio dell’anno con un obiettivo e proveremo in tutti i modi a raggiungerlo". Foglietti è un grande ex del Senigallia, infatti si è seduto sulla panchina della Goldengas quando era in serie B dal 2017 al 2020. C’è grande attesa per questa sfida, i pesaresi si stanno muovendo per seguirla dal vivo. Sono già stati organizzati infatti due pullman per la trasferta di Senigallia. Sono 60 i tifosi gialloblu che hanno già confermato la loro presenza. Ma la società in caso di nuove adesioni provvederà a organizzare un ulteriore mezzo. Info. 392 1226639. Il ritrovo è previsto al parcheggio San Decenzio alle 18,50 con partenza alle 19.

b. t.