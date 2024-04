L’under 20 Silver della 4 Torri si qualifica alla Final Four

Nella settimana di partite giovanili, la notizia più bella per il vivaio Despar 4 Torri riguarda l’U20

Silver di coach Marianti Spadoni, che approda matematicamente alle final four di categoria con una giornata d’anticipo. I granata tornano alla vittoria sul parquet di Faenza, in una gara indirizzata già nel primo quarto dal parziale di 7-20, favorito da un attacco fluido e una difesa solida. I ferraresi calano un po’, ma mantengono il controllo fino al 44-62 finale. È inarrestabile la corsa dell’U17 Silver, che sul campo di Argenta conquista la sesta vittoria di fila per 54-72: altri 38 punti di Bassi concedono alla Despar la possibilità di blindare il quarto posto nell’ultima giornata di regular season il prossimo 20 aprile al Pala 4T. Continuano nella loro striscia positiva anche gli Aquilotti degli istruttori Malfatto e Perugini nel campionato non competitivo: dopo il derby con la Vis Ferrara, i piccoli granata si aggiudicano la gara contro l’Antares Copparo; tre tempi vinti, uno pareggiato e due persi per il 13-11 finale (34-20 per punti segnati). Ritrova a Casalecchio un successo importante, sia per difficoltà sia in ottica qualificazione per la fase successiva, l’U19 Gold di Marianti Spadoni, in seguito allo stop all’overtime contro la Fortitudo. CVD e Despar partono contratte, quando i granata rompono l’equilibrio con un leggero strappo fino al +9 dell’intervallo. L’inizio della ripresa sembra essere decisivo, con la 4 Torri che allunga sul +12, ma i padroni di casa cambiano marcia e, facendo valere la propria fisicità, riportano la partita in parità. Nei minuti finali non si segna mai fino alla tripla di Tieghi: i ferraresi portano a casa la gara 50-52.