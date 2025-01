L’Use attende l’Abc in casa. Tutto pronto per il derby

Tutto pronto al Pala Sammontana di Empoli per il secondo capitolo di questa stagione del sentito derby tra Use Computer Gross, vincitrice 69-89 all’andata, e Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino. Una gara importante per entrambe le squadre visto che i padroni di casa devono ancora assicurarsi la partecipazione ai play-off e i valdelsani sono chiamati a reagire dopo le ultime opache prestazioni in vista dei play-out.

"È la prima delle ultime quattro gare che determineranno l’accesso alla seconda fase e, derby o no, dobbiamo vincere – attacca il coach dell’Use, Valentino –. Castelfiorentino rispetto all’andata ha nel roster un ottimo giocatore come Azzano, sarà importante frenare la loro esuberanza e condizionare la partita mettendo fisicità a rimbalzo e soprattutto difensivamente tenendo l’uno contro uno".

A leggere il match lato gialloblu è invece Scott Nnabuife. "Ci aspetta un incontro difficile, contro una squadra solida e molto fisica, per di più in un palazzetto dove l’atmosfera sicuramente non mancherà – spiega il centro classe 2003 –. La voglia di riscattarsi dopo l’esito del match di andata è tanta, e il nostro focus deve essere quello di restare concentrati fin dai primi minuti, evitando distrazioni. Dobbiamo affrontare la partita con determinazione, senza sottovalutare nessun aspetto. Ormai sappiamo di poter competere, ma dobbiamo farlo in modo più concreto e deciso, dimostrando sul campo che siamo pronti per ogni sfida che ci si presenta".