L’Use cade in volata. È il secondo ko di fila

Arezzo

84

Use Empoli

79

BC SERVIZI AREZZO: Scortica 3, Toia 11, Nica n.e., Iannicelli 5, Marcantoni n.e., Buzzone 17, Lemmi 6, Prenga 11, Vagnuzzi 2, Kader 10, Terrosi n.e., Bischetti 19. All. Fioravanti.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 24, Baldacci n.e., Baccetti 6, Sesoldi 3, Rosselli 14, Ramazzotti n.e., De Leone 6, Mazzoni 8, Tosti 2, Regini, Maric 16. All. Valentino.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Baldini di Castelfiorentino.

Parziali: 26-20; 45-42; 65-63.

AREZZO – Seconda sconfitta di fila per l’Use Computer Gross, che cade in volata anche al Pala Estra di Arezzo. I padroni di casa partono forte, poi 13 punti di Maric riportano in partita l’Use. Spenti i ‘botti’ croati, la gara si fa equilibrata (26-20 al 10’) e procede a suon di botta e risposta fino al 45-42 dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi Arezzo, sebbene di poco, tiene sempre la testa avanti fino al 4’ quando Rosselli firma il sorpasso (54-56). Si va comunque avanti punto a punto fino 65-63 per i locali del terzi riposo. Nell’ultimo quarto la Computer Gross abbassa le percentuali pur costruendo buoni tiri e Arezzo, pur senza strafare, vola sul 74-67 che diventa 80-70 all’8’. Baccetti, Giannone e Rosselli riportano l’Use a meno tre (82-79) a venti secondi dalla sirena. Il tiro dall’arco del possibile pareggio di Baccetti non entra e Arezzo la chiude dalla lunetta 84-79. Domenica al Pala Sammontana arriva Legnaia per l’immediato riscatto.