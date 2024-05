L’Use esce a testa alta. In finale ci va Cecina

CECINA

90

USE EMPOLI

80

SWAG SINTECNICA CECINA: Milojevic 10, Mazzantini 2, Bertini n.e., Longo, Bruci, Carlotti, Bruni 9, Pistillo, Turini 30, Pistolesi 8, Pedroni 31. All. Da Prato.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 2, Regini n.e., Baccetti, Sesoldi 16, Rosselli 15, Fogli n.e., Calabrese 12, De Leone 7, Mazzoni 6, Quartuccio 15, Tosti n.e., Cerchiaro 7. All. Valentino.

Arbitri: Forte (Siena) e Zanzarella (Rapolano).

Parziali: 24-31; 42-52; 62-65.

CECINA – Una prestazione di assoluto livello non basta all’Use Computer Gross per pareggiare il conto e trascinare Cecina alla ‘bella’ al Pala Sammontana. I livornesi, infatti, fanno loro anche gara-2 e passano alla finale play-off di Serie B Interregionale. Botta e risposta in avvio (11-10), ma rispetto a sabato scorso i biancorossi alzano decisamente la percentuale dall’arco e con le triple di Quartuccio e Rosselli provano ad allungare: 11-16 e 18-26 fino al 24-31 del 10’ con ‘bomba’ da oltre metà campo proprio sulla sirena. Nel secondo tempino Turini e Pedroni riportano sotto Cecina (31-33), ma altri due canestri dalla lunga distanza, stavolta di Cerchiaro, valgono il 33-42 empolese. Capitan Sesoldi e Rosselli firmano il massimo vantaggio (38-52), ma all’intervallo si va sul 42-52. Al rientro dagli spogliatoi l’Use continua nella serata magica al tiro pesante, poi nell’ultimo minuto prima della sirena i soliti Pedroni e Turini annullano di fatto il vantaggio ospite: 62-65 al 30’. Nell’ultimo parziale Cecina impatta a 67, si porta a più 4 e viene riagganciata dall’Use a 73. Poi, un break di 6-0 costringe la squadra di Coach Valentino a rincorrere. Prima Rosselli e poi Sesoldi provano a tenere a contatto l’Use (79-76 e 81-79 a 100 secondi dall’ultima sirena). A questo punto, però, sale in cattedra Pedroni che prima firma l’84-79 e poi cerca e trova il fallo che lo manda in lunetta per i liberi dell’86-79. Cerchiaro fa lo stesso, ma ne mette uno: 86-80. Si va al fallo sistematico e ancora Pedroni chiude il conto per Cecina sul 90-80. Oltre ai complimenti per i suoi ragazzi, al termine del match il presidente Luca Sesoldi esprime tutta la sua amarezza per l’arbitraggio: "Con una serie di fischi e non fisch ha fatto sì che Cecina rimanesse in partita nei suoi momenti peggiori".