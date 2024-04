L’Use Rosa contro Roma. La sfida vale il 7° posto

L’Use Rosa Scotti si prepara ad affrontare l’ultima giornata di regular season del campionato di A2 Femminile. Le biancorosse empolesi sono già qualificate ai play-off ma devono ancora scoprire con quale piazzamento in griglia. Nel caso in cui dovesse arrivare un successo contro il basket Roma, formazione che occupa il quart’ultimo posto con 12 punti, sarebbero certe del settimo posto; in caso contrario dovranno invece avere delle notizie positive da San Giovanni Valdarno, dove è impegnato lo Spezia, l’unica compagine che può scavalcare l’Use. Sulla carta le ragazze di coach Cioni sono favorite.

Le laziali sono reduci da 4 sconfitte consecutive, di cui le ultime 3 anche con punteggi piuttosto netti. Capaci però di superare quel Broni, quinto in classifica, che espugnò il Pala Sammontana qualche settimana impedendo alla Scotti di ambire a un piazzamento ancora migliore. Oltre a chiudere bene davanti al proprio pubblico la regular season, la squadra di Cioni vuole riscattare le ultime due sconfitte di fila. L’obiettivo è entrare al meglio nella settimana che preparerà poi l’esordio nei play-off. L’inizio della sfida dell’ultima giornata è fissata per domenica alle 18 al Pala Sammontana di Empoli.