L’Use Rosa non si ferma. Prova di carattere a Torino

Torino

72

Use Rosa

78

TORINO TEEN BASKET: Azzi 9, Paleari 5, Popovic 16, Colli 17, Baima 4, Varaldi, Tortora 8, Isoardi 7, Giacomelli, Jankovic 6. All. Corrado

USE ROSA SCOTTI: Leghissa, Colognesi 8, Ruffini 8, Cappelli 13, Ianezic 8, Castellani 26, Ndiaye, Casini, Antonini 2, Vente 13. All. Cioni

Arbitri: Marconetti di Rozzano e Castellaneta di Bolzano

Parziali: 19-20; 34-37; 48-59

TORINO – Continua la marcia dell’Use Rosa Scotti, che si impone autorevolmente anche a Torino confermandosi seconda a meno due dalla corazzata Galli San Giovanni Valdarno, unica fin qui in grado di batterla. Avvio a suon di botta e risposta fino all’11-11 siglato dalla tripla di Tarkovicova. Poi le ragazze di coach Cioni allungano fino al più nove (11-20), salvo incassare la rimonta piemontese di fine prima frazione che porta al 19-20 del 10’. Il secondo quarto si apre ancora all’insegna dell’equilibrio finché Torino non prova ad allungare (32-27 a metà tempino). L’Use Rosa, però, non si scompone e sorpassa prima che Jankovic impatti la partita a quota 34. A questo punto uno su due dalla lunetta di Vente e un canestro di Colognesi permettono alle empolesi di andare al riposo lungo sul 34-37. L’accelerata decisiva la squadra di Cioni la dà subito dopo il rientro in campo dagli spogliatoi: break di 0-9 che vale il più 12 dopo tre giri di lancette (34-46). Doppia cifra di vantaggio che l’Use Rosa mantiene fino al terzo riposo (48-59), ma nell’ultimo quarto Torino riesce a riportarsi sotto. Castellani, miglior realizzatrice con 26 punti, e compagne sono però brave a spegnere sul nascere ogni velleità di rimonta delle piemontesi, che a 58 secondi dalla fine mettono la tripla del 72-76. Poco male, ci pensa Vente a chiudere i conti per l’Use Rosa.