L’Use Rosa vuole il riscatto. Arriva la Virtus Benevento

Prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile domani per l’Use Rosa Scotti, che alle 17.30 ospita al Pala Sammontana di Empoli la Virtus Academy Benevento. Parola d’ordine? Riscattare la brutta sconfitta di Selargius di lunedì scorso, non tanto per il ko in sé che su un campo difficile come quello sardo ci poteva stare, ma per le modalità di come è maturato. "Perdere a Selargius per una squadra come noi è possibile, ma non così. In Sardegna abbiamo sbagliato approccio – ammette coach Alessio Cioni – sia all’inizio della partita che, soprattutto, nel terzo quarto. Peccato, perché durante la prima metà avevamo anche rimontato lo svantaggio iniziale ma, dopo l’intervallo, abbiamo rovinato tutto".

Domani, come detto, l’occasione di rifarsi dato che le campane sono ultime con zero punti ed hanno perso tutte le gare fin qui disputate. Una di quelle partite, dunque, dove c’è tutto da perdere e che se non vengono interpretate nella giusta maniera rischiano di nascondere pericolose insidie. All’andata nell’esordio stagionale l’Use Rosa si impose nettamente 63-84, ma per ripetersi Colognesi e compagne dovranno evitare un altro approccio come quello di Selargius cercando di limitare al minimo le sbavature. La differenza di qualità in campo è notevole, ma la Scotti dovrà essere brava a farla valere per continuare il proprio eccezionale percorso in classifica, seconda a sole due lunghezze di distanza dalla vetta.