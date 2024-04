Marchigiane in festa, Matelica chiude in vetta

PALESTRINA

PALESTRINA: Rossi 45, Rischia 11, Baquero 17, Pucciarelli 3, Veljikovic, Molinari 2, Colagrossi ne, C.Maiolo, S.Maiolo, Misolic 1, Visentin 8, Mattarelli 2. All. Cecconi.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Benzoni, Bracci 12, Brigato 12, Giacomini 12, Imsandt 9, Sanna 14, Patrignani ne, Bomprezzi ne, Neri 10, Tornatore, Landoni 20, Medizza 5. All. Gabrielli.

Arbitri: Coda di Roma e Rizzuto di Latina.

Parziali: 24-27, 47-52, 72-74, 89-94.

VALMONTONE

Sul campo di Valmontone, parquet di gioco del Palestrina, contro la demotivata squadra locale (già sicura di non qualificarsi per i play-off) la Goldengas fa il suo dovere vincendo una partita dal punteggio alto 89-94, ma non basta. I risultati dagli altri campi fanno arrivare Senigallia assieme a Roma e Bramante a 18, a due sole lunghezze del Matelica primo: i biancorossi, però, per la classifica avulsa sono quarti e nei quarti di finale dei play-off si troveranno di fronte il Loreto Pesaro in un derby fratricida (con eventuale bella al PalaPanzini). Festa anche tra i locali che salutano la bandiera Simone Rischia, una vita spesa per i colori del Palestrina, che gioca la sua ultima partita in carriera avendo già annunciato il ritiro.