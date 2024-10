Martino, bicchiere mezzo pieno: "Guardate difesa, rimbalzi e assist"

"Sono contento della prestazione della squadra: volevamo iniziare il nostro percorso casalingo con una vittoria e avevo chiesto ai ragazzi un diverso atteggiamento e dei miglioramenti soprattutto nell’approccio difensivo e, in questo senso, abbiamo fatto le cose nella maniera giusta". Coach Antimo Martino commenta così a caldo l’affermazione della Pallacanestro 2.015 nella seconda gara di campionato contro Cento, nel debutto davanti ai tifosi forlivesi in un Palafiera che ha sfoggiato un nuovo look, grazie al restyling che ha coinvolto soprattutto le nuove sedute e l’impianto di illuminazione.

"Abbiamo subìto solamente 26 punti nel primo tempo – precisa il coach – poi siamo un po’ calati forse nella ripresa, con 33 punti al passivo, ma tenere un’avversaria di questo livello sotto i 60 è sempre un buon segnale. Fra l’altro ho chiesto a tutti i giocatori un grande sacrificio, facendo ruotare tutti gli elementi a disposizione, ma abbiamo mantenuto sempre una buona intensità sul parquet". Dopo la sconfitta subita contro Cividale e la vittoria contro Cento "dobbiamo resettare e pensare alla prossima partita che arriva tra pochi giorni. Sarà la storia di questo campionato in cui la parola chiave sarà equilibrio: è una stagione lunga e basta guardare i risultati delle prime due giornate per capire che torneo ci aspetta".

Poi Martino analizza la partita, "in cui abbiamo molte cose da migliorare, come succede un po’ a tutte le compagini. Inoltre con questi turni infrasettimanali che arrivano subito dobbiamo crescere giocando e non è semplice. Bisogna essere bravi ed avere pazienza e mantenere la voglia di fare sempre bene". A livello difensivo Forlì ha disputato una buona gara e "occorre sottolineare anche i 19 assist – precisa – che sono un dato molto importante, con tanti elementi che hanno preferito, talvolta fin troppo, un passaggio in più piuttosto che una conclusione. Abbiamo conquistato anche 47 rimbalzi, anche questo meglio rispetto a Cividale. Siamo in un processo e vogliamo migliorare partita dopo partita, aumentando la conoscenza reciproca, ma ho fiducia che con il tempo avremo sempre di più le idee più chiare".

Gianni Bonali