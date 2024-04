Martino mette Forlì a punto per i playoff: "Farò test? Sì, ma voglio soprattutto ritmo"

"Affrontiamo l’ultima partita di questa stagione regolare con la fortuna e la leggerezza di aver conquistato e consolidato il primo posto in classifica già 15 giorni fa. Vogliamo chiudere bene il campionato prima di proiettarci nei playoff che rappresentano sicuramente il momento più bello, interessante ed eccitante dell’anno". Coach Antimo Martino, fresco di rinnovo biennale con la società forlivese, presenta così l’impegno in trasferta per la Pallacanestro 2.015 contro Latina (palla a due alle 18, Pala Cisterna).

Un’occasione quindi per i biancorossi per scaldare i motori prima dell’inizio dei quarti di finale contro Vigevano il prossimo 5 maggio, mentre per gli uomini guidati da Giancarlo Sacco la posta in palio è importante. Una vittoria dei laziali significherebbe infatti evitare l’ultima posizione in classifica e la conseguente retrocessione immediata in serie B. Un testa-coda che si preannuncia quindi decisivo ma complicato per la squadra pontina, vista la caratura di Cinciarini e compagni, che puntano a terminare con una vittoria una fase a orologio giocata con energia e intensità.

Guardando a un prossimo futuro, coach Martino spiega come "nei playoff le nostre aspettative siano quelle di fare il massimo, anche perché abbiamo dimostrato di avere le qualità per impensierire e giocarcela contro qualsiasi compagine. Approcciamo quindi questa fase decisiva con la stessa mentalità con cui abbiamo affrontato tutte le partite dall’inizio della stagione e contro Latina sarà importante mantenere il ritmo gara durante tutti i 40 minuti di gioco: infatti la prossima settimana non disputeremo nessun incontro. Sicuramente potrà essere l’occasione per provare qualcosa di nuovo sia dal punto di vista tattico che tecnico in vista dei playoff, senza andare comunque a stravolgere il nostro assetto né in attacco né in difesa".

I biancorossi stanno chiudendo la regular season con uno score di grande livello: l’80% di vittorie conquistate. "Ci sono stati diversi momenti durante il campionato in cui sono stato veramente orgoglioso della nostra squadra. Ma possiamo ancora migliorare e non c’è stato mai un frangente in cui mi sono sentito completamente appagato. Nel mio metodo di lavoro sono infatti particolarmente attento ad analizzare gli aspetti e cercare le soluzioni in cui possiamo crescere ancora come gruppo. Ci deve essere sempre la voglia e la speranza di fare meglio, anche se non è detto che ciò avvenga sempre. Ma gli ottimi risultati raggiunti fino ad ora – conclude soddisfatto il coach – dimostrano la mentalità e la durezza messa sul parquet dai giocatori".