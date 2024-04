Memorial Papini, si parte. A canestro 136 squadre

É la 16ª edizione e i numeri sono in continua crescita per il Memorial Papini, l’evento dell’anno per quanto riguarda il basket giovanile in Romagna. Da domani a domenica, 23 palestre della provincia accoglieranno 136 squadre, 150 arbitri e i vari staff, con un prevedibile numero abbastanza alto anche di familiari al seguito. Sei le categorie in gara, con Under 17, Under 15, Under 14, Under 13 ed Esordienti che vedranno la divisione in Gold e Silver per tipo di competitività. Infine i più piccoli, gli Aquilotti. In tutto undici mini campionati aggiornati live sul sito di Insegnare Basket Rimini, la società organizzatrice.

Per Massimiliano Intorcia, deus ex machina dell’organizzazione fin dalla prima edizione, tanta soddisfazione nel vedere un torneo che cresce di anno in anno. Giornata importante quella di sabato 27, con la Rbr Sport team academy al pomeriggio e il "Premio Papo" alla sera al Flaminio. A Claudio Papini è dedicato il torneo e nel corso di quella serata tutte le squadre lo celebreranno adeguatamente. Verrà consegnato il premio all’istruttore che più si è distinto, un riconoscimento che in passato è andato a nomi importanti del panorama nazionale a livello di settore giovanile. "È una gioia incredibile osservare la continuità e la crescita annuale di questo Memorial Papini – dice il presidente di Insegnare Basket Rimini, Gian Piero Arcangeli –. Una manifestazione che ha celebrato con grandi momenti la pallacanestro giovanile".

Le squadre arrivano da nove regioni d’Italia e naturalmente anche dal territorio romagnolo. La formazione di punta del territorio è l’Ibr Under 15, che partecipa al Papini dopo aver appena concluso in testa la regular season in Under 15 Eccellenza. Per il gruppo biancorosso un primo posto in regione dopo aver dominato per mesi (una sola sconfitta) e ora il concentramento di Interzona a quattro squadre in programma tra il 17 e il 19 maggio in Liguria. Le prime due avranno accesso alle Finali Nazionali. Per la squadra che ha come stella Mattia Ruggeri, possibilità concrete di farcela. "Questi ragazzi ci hanno messo impegno in palestra tutto l’anno – dice Max Intorcia – e ora sono a questo passo importante". Anche loro dunque al Papini, così come squadre con le senior in A e A2. Agonismo e spettacolo, un frullatore di partite per la pallacanestro giovanile nella sua accezione più alta.

Loriano Zannoni