Mens Sana: Caliani sul ripescaggio: "Possibilità sì, ma nessuna certezza"

La Mens Sana ha iniziato con i saluti e già a partire da questa settimana inizierà ad ufficializzare la entrate di quei giocatori che faranno parte del roster 2024/25 a prescindere dalla categoria. Il dg biancoverde Riccardo Caliani ha fatto il punto della situazione partendo dal tema più caldo ovviamente, quello dell’eventuale ripescaggio. "Sul ripescaggio la società si è resa disponibile come è noto – ha detto Caliani (nella foto) - l’iter è chiaro, la Federazione il 5 luglio avrà in mano tutte le iscrizioni e a quel punto se ci saranno defezioni prenderà in esame le richieste di ripescaggio. Le possibilità sono concrete ma fino a che non si riunirà il Consiglio Federale non c’è certezza".

In questo limbo però il mercato va avanti.

"Stiamo costruendo una squadra che sia pronta, magari con un paio di innesti last minute, per affrontare un campionato di B Interregionale con l’obbiettivo di mantenere la categoria o se fosse serie C per giocare torneo ambizioso. Il roster che ci ha portato in finale sarà rivisto come le scelte già annunciante negli scorsi giorni fanno capire. Non è per mancanza di riconoscenza nei confronti dei ragazzi ma crediamo dal punto di vista tecnico ci sia necessità di aumentare tasso di fisicità sotto canestro perché in caso di ripescaggio il salto tra C e B è notevole. Non è facile fare scelte del genere quando si parla di non professionisti – ha aggiunto il dirigente di Viale Sclavo - che hanno dato tutto quello che avevano. Posso dire che rimarranno nella storia della Mens Sana". Si riparte dai confermati Pannini, Tognazzi, Marrucci e Sabia quindi. Più Pucci e Belli che saranno presto ufficiali dopo ottime annate a Castelfiorentino. "Si. Sugli esterni a mio avviso siamo già abbastanza competitivi. Per i lunghi aspettiamo un attimo perché molto, anzi tutto, dipenderà dalla categoria. Prosek? Lo vorremmo tenere e lui in caso di B vorrebbe tornare. Vediamo in che categoria giocheremo ma non abbiamo fretta, perché può essere rischioso in questa fase averla". Nei giorni scorsi la società ha incontrato i partner commerciali, altro punto di svolta della scorsa annata. "E’ stata una occasione preziosa per ringraziare aziende che ci hanno supportato – ammette il dg – consapevoli tutti che la B sarebbe più impegnativa ma ho notato disponibilità a seguirci ancora. Siamo partiti la scorsa estate con gruppo di sponsor consolidati da anni, poi durante la stagione abbiamo aggiunto Confapi, Note di Siena e Betsson.sport che si sono molto appassionati al progetto e ci fa piacere. E’ stata una bella mattonella nel nostro percorso di crescita".

Guido De Leo