Mens Sana-Costone: cresce l’attesa. Frati e Montomoli, tra rivalità e stile

La ‘Note di Siena’ Mens Sana dopo l’infinita serie contro la Garden San Vincenzo si prepara al derby contro il Costone in finale. La formazione di coach Betti ha ripreso ad allenarsi martedì sera senza particolari intoppi: in vista della stracittadina di domenica al PalaOrlandi la buona notizia riguarda Andrea Iozzi, espulso nel finale di sabato per doppio fallo tecnico, ma regolarmente disponibile per gara 1. Tale provvedimento infatti non comporta automaticamente una giornata di squalifica. La finale playoff rappresenta per il club, in una sorta di anno zero, un ottimo punto di ripartenza anche perché è coincisa con un ritorno in massa della gente al PalaEstra e in trasferta.

"Sono stato lusingato della proposta che mi è stata fatta di presiedere il club che si stava staccando dalla Polisportiva dopo il secondo fallimento – così il presidente biancoverde Francesco Frati (nella foto) a Canale3 -. Il primo passo della mia presidenza è stata la gestione della delicata questione PalaEstra che aveva manifestato qualche difficoltà strutturale e che aveva necessità di interventi di manutenzione soprattutto straordinaria. Abbiamo passato diverse giornate complesse in estate in collaborazione con il comune per sistemare la questione e pur giocando le prime quattro gare al Cus, che ringrazio per l’ospitalità, direi che tutto è andato bene. Siamo contenti – prosegue Frati passando alla stretta attualità - per aver riportato la gente al palazzetto. Era uno dei nostri obbiettivi più importanti. La finale? Lo è ovviamente altrettanto. Mi aspetto di vedere già domenica una gara combattuta tra due squadre ben allenate e che si conoscono bene. Mi aspetto un PalaOrlandi pieno, in una serie che ha la posta in palio molto alta e che sarà bellissimo giocare. Nei nostri successi c’è tanta mano di Betti per un roster che a livello di esperienza è molto dietro ad altri. Ma il miglioramento è stato netto ed evidente da parte dei ragazzi. Questo per noi è motivo di grande soddisfazione", ha concluso Frati.

Guido De Leo