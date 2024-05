Mens Sana-Costone da brividi. Alle 18 c’è il terzo round. Betti: "Daremo tutto". Riccardini: "In campo per vincere"

La Mens Sana torna al PalaEstra oggi alle 18 dopo le due gare al PalaOrlandi. A presentare il match il condottiero Paolo Betti (nella foto) che ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club di Viale Sclavo alla vigilia della palla a due di gara 3. "Come ho già detto subito dopo la vittoria in gara 2 ci sarà bisogno di dare il massimo e forse di più. Sarà una partita difficilissima che dovremo approcciare bene e provare ad andare oltre ogni nostro limite per tentare di portarla a casa". a parte Tognazzi, autore di una gara perfetta, tutti gli altri hanno dato il loro prezioso contributo. "Confermo quello che avevo detto a caldo: mercoledì mi è piaciuta soprattutto la compattezza del gruppo. Tutti i ragazzi all’interno del proprio ruolo hanno saputo dare qualcosa, portando il proprio mattoncino alla causa. Dobbiamo ripartire anche domani (oggi, ndr) da quella compattezza di mercoledì. Partite così tirare fanno venire di meno fuori il fattore campo – ha proseguito coach Betti nella sua analisi – anche se sappiamo che ci sarà un ambiente esaltante al PalaEstra. Ma davanti alla forza del Costone non dobbiamo pensare a quello ma alla nostra partita perché siamo consapevoli che sarà durissima". In ogni caso la squadra merita un plauso in tutti i suoi componenti. "La più grande soddisfazione per noi dello staff è stato vedere il contributo di ragazzi che avevano giocato meno. Come dicevo prima è stato determinante che i ragazzi abbiano capito quale sia il proprio ruolo. Giorgi è stato bravissimo, dopo un mese senza giocare. Entrare da esordiente e fare ciò che ha fatto non era facile". Giovedì e venerdì le code dei tifosi al PalaEstra per comprare i tagliandi non sono passate inosservate e oggi si prevede il record di presenze almeno rispetto agli ultimi anni. "Provo una grandissima emozione – conclude quasi commosso l’allenatore biancoverde – ma anche soddisfazione. Ci sentiamo artefici di questo entusiasmo. Ringraziamo i tifosi che ci trasmettono questo amore incredibile. Immaginare il palazzetto pieno dopo anni è qualcosa che ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Non vediamo l’ora di uscire dagli spogliatoi e vedere la nostra gente sulle tribune".

Guido De Leo