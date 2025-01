Mens Sana di corsa verso il derby con la Virtus. Ragusa: "Mi aspetto tanta gente e il solito calore"

E’ la settimana del derby contro la Virtus per una Mens Sana rinfrancata dal successo di Lucca ma che scossa dalle decisioni del giudice sportivo. A parlare del momento dei suoi e della vittoria sul parquet dell’ex capolista il centro Jacopo Ragusa (nella foto). "A Lucca è stata una partita molto fisica fin dal primo minuto – dice - il numero 7 - noi venivamo da una vittoria in casa in cui però avevamo rischiato troppo e soprattutto da troppe sconfitte fuori casa". Jokic ha sicuramente dato una mano nonostante fosse all’esordio. "Balsa è stato utilissimo in campo è già durante la settimana quando dopo diverso tempo eravamo tornati ad allenarci al completo. Abbiamo lavorato molto sulla tenuta mentale per non avere più i momenti di calo che ci sono costati punti pesanti e in difesa abbiamo tenuto bene aiutandoci molto, ruotando bene e coi tempo giusti. Venivamo da troppe sconfitte fuori casa ci servirà quel pizzico di cattiveria in più unito alla voglia di tornare a vincere lontano da casa". A Lucca trasferta eravate in trasferta ma con tantissimi tifosi a sostenervi. "Il nostro pubblico è incredibile. Anche a Lucca erano tantissimi. Molto è merito loro che ci hanno aiutato, facendoci tirare fuori quel qualcosa in più. Il derby? Mi aspetto che ci sia tanta gente ed una atmosfera non da B Interregionale maquella onestamente c’è sempre ogni volta che giochiamo anche in trasferta. Al momento del mio arrivo non mi aspettato tutto questo calore. È davvero bellissimo". La Stosa è in un ottimo momento di forma. "La Virtus hanno passato dei momenti difficili ma è squadra forte, fisica e giovane che può mettere in difficoltà tutti. È una partita importante per tanti aspetti, il primo è però la classifica perché è uno scontro diretto". Impossibile non parlare delle squalifiche a Prosek e Belli. "Ovviamente ci penalizzano tantissimo. Non commento l’episodio ma abbiamo visto come la società si sia mossa subito in difesa dei compagni che hanno subito la squalifica. Siamo purtroppo abituati alle assenze perché raramente siamo stati al completo e sappiamo che se Belli e Prosek non ci fossero dovremmo dare tutti qualcosa in più sia in attacco e difesa". In occasione della partita di sabato al PalaEstra la biglietteria sarà aperta a partire dalle 19. Domani dalle 18 alle 20 presso gli uffici della Mens Sana Basketball sarà effettuata la Prevendita dei biglietti. Il giorno della partita saranno venduti anche i tagliandi riservati al settore ospiti. Il costo dei biglietti va dai 12 euro per l’intero ai 7 euro per il ridotto (da 16 a 23 anni). Sotto i 16 anni è gratis. La partita sarà trasmessa in diretta ed in Esclusiva su Starplane. Guido De Leo