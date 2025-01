Mens Sana, dopo Empoli c’è voglia di rialzarsi. Il dg Caliani: "Ora l’obiettivo è vincere il derby"

E’ stato un day after amaro per la Mens Sana che dopo il netto ko di Empoli adesso è consapevole di non avere più il destino nelle proprie mani. Vincere il derby infatti potrebbe anche non bastare se Arezzo e Quarrata facessero il loro dovere rispettivamente contro Empoli e Lucca. Vietato però pensare a cosa può succedere sugli altri campi ma concentrazione solo sulla stracittadina. "C’è poco da dire paradossalmente – ha detto ieri il dg biancoverde Riccardo Caliani ospite nel nuovo showroom dello sponsor Comea srl ad Arbia (nella foto) -. E’ una partita da vincere perché è decisiva. Noi dobbiamo andare in campo e provare in tutti i modi a farlo. Ovvio che quello che succederà sugli altri campi è importante ma dovremo pensarci solo quando sarà finita la nostra partita". Secondo il dirigente della Note di Siena pensare troppo alle gare di Arezzo e Quarrata infatti potrebbe distrarre i biancoverdi dal primo obbiettivo, quello di battere il Costone già certo del pass per la seconda fase. "Inutile infatti fare calcoli adesso, conta solo vincere perché la partita per noi è decisiva". Tiene banco il riacutizzarsi nel problema di Matteo Neri che a Empoli si è fermato di nuovo. "Neri a Empoli purtroppo ha avuto un nuovo problema ai tendini – ha ammesso Caliani - di cui soffre da inizio stagione. Avevamo fatto un percorso conservativo prima di Natale e le cose sembrava stessero andando bene visto che era tornato ad allenarsi con la squadra e a giocare delle buone partite ma poi si è fermato di nuovo. Sta facendo in queste ore degli accertamenti: dovremo valutare con lui e i medici che ci seguono lo stato delle cose e capire la situazione".

Se la Mens Sana finirà nel girone per evitare i playout probabile un ritorno sul mercato a caccia di un esterno. "Non posso dire al momento se torneremo sul mercato per, eventualmente, sostituirlo. Valuteremo vari aspetti sia legati al proseguo della nostra stagione che alle condizioni di Neri". Caliani torna poi a parlare della prestazione che si aspetta dai suoi nel derby. "Queste partite danno tanto a chi le gioca in termini di stimoli. Ci sarà un clima eccezionale e quindi chiederemo ai ragazzi di giocare con la consapevolezza che dovranno provare a vincere. La partita è chiaramente molto difficile ma deve essere un ulteriore stimolo per dimostrare il proprio valore. Ringrazio Comea per l’ospitalità – ha concluso -. I partner commerciali per noi sono fondamentali per la nostra attività e abbiamo bisogno delle persone e delle imprese che ci sostengono.

Guido De Leo