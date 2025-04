Mens Sana e Stosa Virtus: salvezza in vista!. Serravalle Scrivia e Gallarate sono gli ostacoli

Domenica al PalaaEstra ci sarà il grande ex Boris Gorenc ma la Note di Siena Mens Sana è concentrata soprattutto per cogliere l’ottavo successo di fila e blindare la salvezza diretta. A fare il punto della situazione, a pochi giorni dal match contro Serravalle Scrivia, il lungo biancoverde Balsa Jokic, sempre molto ottimista sul destino dei suoi compagni. "Veniamo da un bel momento – dice il numero 44 ieri prima dell’allenamento – sappiamo che può essere quello decisivo perché ci stiamo avvicinando alla fine del girone e lo stiamo facendo con grande entusiasmo e determinazione. Non dobbiamo mollare perché dobbiamo restare concentrati su di noi senza guardare gli altri". Alla certezza della permanenza in categoria manca oggettivamente poco. "Con due successi nelle ultime quattro giornate saremmo salvi ma vogliamo provare a vincerle tutte per chiudere bene la stagione". Dopo una flessione a cavallo delle due fasi con i quattro ko di fila la squadra è esplosa e non si è più fermata. "Tanti gli aspetti che hanno permesso il nostro miglioramento dopo la prima fase – sottolinea Jokic -. Posso dire che nel girone toscano ho notato tanto professionismo mentre ora ci sono formazioni con molti giovani interessanti ma che hanno logicamente meno esperienza. Peccato perché siamo arrivati ad un tiro dalla qualificazione alla seconda fase ma va bene così ormai. Sicuramente siamo molto cresciuti dopo il ko di Torino, dove forse inconsciamente abbiamo sottovalutato Crocetta. Quella sconfitta ci ha dato una bella svegliata e ci siamo messi a lavorare bene e non ci siamo più fermati. Serravalle? Non ha nulla da perdere. Noi dobbiamo entrare con la mente giusta e vincere". Infine sul presente e sul futuro. "Non avevo mai giocato in un ambiente simile, visto che a Varese ero solo nelle giovanili. È davvero tutto molto bello ed emozionante. Conoscevo bene la storia del club ma viverla da dentro è un’altra cosa anche grazie alla passione della gente. Il futuro? Parlerò con la società a stagione finita, ovvio che mi piacerebbe restare a Siena. Sicuramente appena finirà il campionato mi riposerò giusto qualche settimana e poi – conclude il montenegrino – andrò come ogni estate a Belgrado per allenarmi ed essere pronto al nuovo campionato qualunque esso sia".

Guido De Leo