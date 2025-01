Mens Sana e Stosa Virtus: vigilia da brividi!. Domani sera si gioca un derby importantissimo

E’ già la vigilia del derby di domani alle 20,30 PalaEstra tra Note di Siena Mens Sana e Stosa Virtus. Una partita chiave soprattutto per la classifica visto che entrambe sono impegnate in una difficile corsa per provare ad entrare nelle prime sei formazioni al termine della regular season. A quattro giornate dal termine sarebbe vitale vincere soprattutto per i rossoblu che al momento sono a -4 dai biancoverdi ma anche per gli stessi Pannini e compagni, sconfitti all’andata al PalaCorsoni, che poi proseguiranno con un calendario da brividi visto che nell’ordine dovranno affrontare Quarrata, Empoli e Costone. Nel frattempo si placano ufficialmente le polemiche dopo il match di Lucca che era costato inizialmente un conto salatissimo alla formazione di Betti con le squalifiche di Prosek e Belli poi sostanzialmente annullate dopo il ricorso del club. "Le società Basketball Club Lucca e Mens Sana Basketball esprimono il proprio rammarico per la convulsa conclusione dell’incontro disputato lo scorso 12 gennaio al Pala Tagliate, peraltro svoltosi in gran parte in un contesto di corretto agonismo. L’episodio finale, frutto sicuramente della genuina tensione emotiva con la quale entrambe le squadre hanno affrontato l’incontro, e la cui conclusione non è stata caratterizzata comunque atti particolarmente grave o antisportivi, non può scalfire il rapporto di leale collaborazione tra le due società che ribadiscono la stima reciproca, la fiducia nei propri atleti e nel proprio staff e la volontà di continuare ad affrontarsi sul campo nel rispetto dei valori sportivi" così la nota congiunta di ieri mattina delle due società che chiude finalmente le polemiche. Se da un lato la Mens Sana potrà quindi contare sul roster al completo inclusi Belli e Prosek (oltre a Jokic, reduce dalla prima settimana di lavoro intera con la squadra) dall’altro resta da monitorare la situazione in casa Virtus. Le voci legate all’addio del lungo Dal Maso si erano susseguite nei primi giorni della settimana ma dal club non sono arrivate comunicazioni ufficiali e a domanda in merito coach Evangelisti si è trincerato in un diplomatico ‘no comment’. Con Dal Maso che sarà ceduto, visto che ha già lasciato Siena, potrebbe arrivare un altro lungo. Infine i tagliandi per una sfida che potrebbe essere vista da più di 2000 persone. Il giorno della partita, domani, saranno venduti anche i tagliandi riservati al settore ospiti. Il costo dei biglietti va dai 12 euro per l’intero ai 7 euro per il ridotto (da 16 a 23 anni). Sotto i 16 anni è gratis. La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati ed al costo di 10 euro per i non abbonati. Guido De Leo