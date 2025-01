Mens Sana, il dg Caliani è convinto: "Nel 2025 vogliamo crescere ancora"

Il 2024 è stato un anno importante per la Note di Siena, cresciuta esponenzialmente dentro e fuori dal parquet. "Il bilancio è positivo per la Mens Sana – dice il dg Riccardo Caliani (nella foto) –. Penso che possa essere ricordato come un anno solare durante il quale ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Lo abbiamo fatto sul campo completando la seconda parte della scorsa stagione con un percorso sotto certi aspetti straordinario sia per quello che i ragazzi hanno fatto sul campo sia per quello che è stato il supporto dei tifosi che ci ha accompagnato in questa crescita".

L’inizio della stagione attuale ha visto la notizia del riposizionamento in B Interregionale. "Siamo partiti gioco forza di rincorsa nell’allestimenti del roster e nel preparare una stagione in una categoria molto diversa rispetto alla C. L’inizio è stato però molto positivo per quelli che sono i nostri obbiettivi stagionali, ovvero provare a raggiungere un salvezza tranquilla e siamo in linea con ciò che ci eravamo prefissati. Nel 2025 vogliamo continuare a crescere perché è quello che ci siamo posti come obbiettivo fin dalla nostra ripartenza della Mens Sana Basketball di un anno e mezzo fa".

Dal 2019 ad oggi si strada ne è stata fatta tanta. "E’ stato un percorso di crescita costante e sostenibile e che ci ha portato dalla Promozione alla B Interregionale ed ad un settore giovanile completamente ricostruito su buoni livelli regionali per poi puntare a quelli nazionali. Quello che abbiamo fatto in 5 anni vogliamo provare a replicarlo nel prossimo quinquennio. È chiaro che un ulteriore step di crescita in questo momento è più complesso da programmare perché presuppone investimenti importanti e una organizzazione notevole. Il nostro obbiettivo deve essere quello di crescere però senza troppa fretta perchè non porta buoni consigli".

Serve lungimiranza quindi. "Un ulteriore passo di crescita per la prima squadra significherebbe entrare nei professionisti nella sostanza, visto che tipo di campionato è la B Nazionale. In questo momento non siamo pronti – ammette Caliani -. Dovremo quindi crescere anche a livello strutturale. Sono contento però di ciò che stiamo facendo dal punto di vista organizzativo grazie e a figure importanti e professionali che lavorano per far crescere la Mens Sana a 360 gradi".

Il dg poi torna sull’anno appena chiuso dando uno sguardo a quello che è iniziato. "Il 2024? Anno eccezionale. Peccato per sconfitta in gara5 di finale ma è stato fantastico ugualmente anche per simbiosi che si è venuta creare con la nostra gente. Nel 2025 puntiamo a consolidarci – conclude il dirigente - perché è fondamentale nella nostra fase per creare basi per futuro migliore possibile. Vogliamo crescere ancora e farlo in maniera sostenibile e ponderata".

Guido De Leo