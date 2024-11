Mens Sana: le carezze del presidente: "Risultati ok, siamo sulla strada giusta"

Un bilancio positivo e propositivo. Verso le sfide che ancora attendono in stagione la Mens Sana. È sostanzialmente questa l’analisi fatta dal presidente Francesco Frati (nella foto). "Al termine del girone di andata, la Note di Siena si trova a condividere il quinto posto in classifica insieme a Quarrata e Spezia, con un bilancio di 6 vittorie e 5 sconfitte. Si tratta di un risultato che, seppur legittimamente auspicato, sinceramente non credevamo di poter raggiungere facilmente. Segno che la squadra ha interpretare al meglio il proprio ruolo di matricola nel campionato di Serie B, impegnandosi al massimo per tenere testa a squadre spesso molto più attrezzate della nostra e certamente molto più esperte della categoria". Ha esordito così Francesco Frati in un post pubblicato sui canali social della Mens Sana Basketball. "Questo impegno si è tramutato, in campo, in vittorie importanti, anche con avversarie più accreditate e in partite comunque lottate fino alla fine, anche quando il risultato finale non ha arriso ai biancoverdi, come è successo domenica al PalaOlrandi – ha sottolineato Frati –. Se ciò è avvenuto, il merito è dei ragazzi che si sono prodigati per aiutarsi vicendevolmente in campo, trovando spesso protagonisti diversi da partita a partita, ma risultando infine, al giro di boa delle 11 partite, tutti protagonisti, nessuno escluso. Grande merito va anche allo staff tecnico, che ha lavorato in palestra con lucidità e competenza, permettendo ai ragazzi di superare spesso i propri limiti e costruendo all’interno spogliatoio un ambiente coeso". Il presidente Frati ha poi fatto un ringraziamento speciale al tifo mensnaino. "Dalla prima partita hanno seguito la squadra in gran numero, in casa e in trasferta, senza far mai mancare il loto incessante ed entusiastico sostegno. Continuando ad alimentare quel legame con i giocatori che rende inimitabile la nostra società e contribuendo a sottolineare che in questo momento la Mens Sana è una cosa unica, della quale giocatori, staff tecnico e sanitario, dirigenti, collaboratori e collaoratrici, insieme a tifose e tifosi si sentono parte attiva dei successi, così come delle sconfitte. Queste qualità e l’atmosfera di genuina passione che si respira intorno alla squadra sono il miglior viatico per affrontare il girone di ritorno a partite dalla trasferta di Arezzo. Siamo convinti che se la squadra continuerà a lavorare come fatto finora, acquisendo sempre maggiore esperienza e limitando i propri errori, potremo ragionevolmente ambire a raggiungere l’obiettivo di inizio stagione, cioè il mantenimento della categoria".

