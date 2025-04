Mens Sana si prepara per la sfida decisiva contro Collegno al PalaEstra

La Mens Sana torna ad allenarsi oggi al PalaEstra con l’obbiettivo di prepararsi al meglio al match di giovedì alle 21, sul parquet amico, contro Collegno. Si tratta del penultimo turno della seconda fase e racchiude un’importanza enorme per Prosek e compagni che in caso di successo sarebbero già salvi con 40 minuti di anticipo rispetto alla fine del girone, prevista per domenica 27 a Genova.

La vittoria a Gallarate, sofferta nonostante una prima parte di gara in controllo, è servita a ritrovare morale e coesione dopo l’inaspettato quanto incredibile ko di sei giorni prima contro la già retrocessa Serravalle. La formazione di Betti in Lombardia è partita benissimo toccando anche il +21 di margine, prima di subire poi, a cavallo del terzo e del quarto parziale la rimonta dei padroni di casa trascinati da percentuali molto elevate dalla distanza.

Stavolta la mano di capitan Pannini (uno dei migliori in provincia di Varese) e compagni non ha tremato e i due punti sono arrivati avvicinando la Note di Siena all’obbiettivo di inizio stagione. La classifica, a 80 minuti dal termine, dice Virtus, Legnaia e Mens Sana appaiate in testa a quota 30. Tutte e tre quindi staccherebbero il pass per la salvezza diretta. Spezia è quarta a -2 e deve sperare in un passo falso di chi la precede per evitare gli spareggi. In virtù del vantaggio sui liguri in caso di arrivo appaiate la Mens Sana potrà però proverà a festeggiare già domenica.

g.d.l.