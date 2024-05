Mens Sana Siena: Determinazione e Incertezze per la Decisiva Gara 5

Partita come outsider e con un roster in gran parte nuovo così come lo staff tecnico la Mens Sana arriva all’ultima partita della sua stagione con il morale alto dopo la bella vittoria in gara 4 che ha portato la serie all’ultimo episodio. "Siamo arrivati al momento più bello di questa stagione splendida, difficile, emozionante, lunghissima – ha detto alla vigilia il coach biancoverde Paolo Betti -, cerchiamo, nei limiti del possibile visto che è una gara 5 che dà la promozione nella categoria superiore, di godercela. In gara 4 abbiamo avuto grande determinazione e non solo la sfrontatezza però. Negli occhi dei ragazzi già prima della partita si vedeva la voglia di regalarsi – ha proseguito Betti – un’altra partita e allo stesso tempo di regalare al nostro meraviglioso pubblico, un’altra gioia e un’altra soddisfazione portando una serie bellissima a gara 5. E’ stata la prima partita delle ultime nove che abbiamo vinto con uno scarto maggiore di uno o due punti specie in casa. Ci eravamo detti che sarebbe stato bello per una volta vincere con un margine più ampio per non soffrire fino all’ultimo secondo e così è stato". L’unica nota negativa di mercoledì sera è stato l’infortunio alla caviglia del capitano Edoardo Pannini. "E’ stata davvero l’unico neo della serata. Edoardo è il nostro punto di riferimento in campo e non solo. Le sensazioni non sono positive – dice il coach -, la distorsione alla caviglia non è leggera, giovedì aveva ancora molto dolore. Il nostro staff medico farà il possibile essendo l’ultima partita per consentirgli di essere a disposizione, ma ad ora la sua presenza è in forte dubbio". Mancano appena 40 minuti e poi si saprà chi andrà in B Interregionale. "Comunque vada – ammette il coach – questa sfida è la degna conclusione per due squadre che hanno giocato un campionato ad altissimo livello. Dobbiamo dare il ‘mille per cento’: mancano appena 40 minuti e vogliamo provarci anche oggi fino in fondo".

Guido De Leo