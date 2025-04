Mens Sana, Virtus e Costone: sfide cruciali nei campionati di basket

Non sarà una domenica decisiva ma quasi. Il quartultimo turno della seconda fase di stagione non emetterà sentenze definitive ma sarà sicuramente uno spartiacque importante nei campionati di Mens Sana, Virtus e Costone, con tutte e tre impegnate in match casalinghi. La Note di Siena, che sta preparando un caloroso comitato di benvenuto in occasione del ritorno di Boris Gorenc in viale Sclavo, se la vede con il fanalino di coda Serravalle (palla a due domani alle ore 18), in una partita di grande importanza per la squadra di coach Paolo Betti per avvicinarsi alla salvezza diretta. Anche perché, a distanza, lo scontro diretto tra Spezia e Crocetta butterà giù dalla torre una diretta concorrente. Un match, quello del Palasprint, che seguirà con grande interesse anche la Virtus. Reduce dalla rabbia per la sconfitta di Genova, la Stosa va in cerca di riscatto contro Gallarate (palla a due domani alle 17.30, al PalaCorsoni): anche in questo caso la posta in palio è di grandissimo peso specifico, considerando che la vittoria permetterebbe ai ragazzi di coach Evangelisti di difendere la posizione in classifica e di mantenere la distanza (o auspicabilmente allungare) su chi insegue. Spostandosi nel play-in gold, vale tantissimo anche la partita del PalaOrlandi del Costone contro Oleggio, squadra allenata dall’ex Mens Sana Michele Catalani e che comanda la classifica a quota 28 punti insieme a Lucca e San Miniato. Però, dopo la vittoria di domenica scorsa con Casale Monferrato, il Vismederi non vuole fermare la propria corsa e gioca per continuare a lottare per un piazzamento play-off. Match importante anche per la solidarietà, visto che l’intero incasso sarà devoluto alla raccolta fondi "Una nuova partita per Diego" attiva su Gofundme per aiutare Diego Braconi, giovane di Monteroni d’Arbia che subì un grave incidente lo scorso giugno.