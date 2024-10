Mercato, Adamant rompe gli indugi. In arrivo il playguardia Chessari

Dopo alcune ore di riflessione, l’Adamant ha scelto di muoversi decisa sul mercato per cercare di mettere una "toppa" al buco lasciato in regia dall’infortunio di Ballabio: la società ha dato il via libera definitivo per intervenire e la scelta è ricaduta su Roberto Chessari, play/guardia del 2000 lo scorso anno in B1 a Bisceglie, e aggregato in queste settimane a Ragusa, sempre in B1.

Il ragazzo arriverà oggi a Ferrara e verrà testato da qui a venerdì prima della decisione definitiva, ma la sensazione è che tutto si chiuderà nel migliore dei modi e sarà dunque Chessari il tassello in più che verrà aggiunto nell’organico biancazzurro a rinforzare il settore esterni.

Playmaker moderno a cui il diesse Pulidori si era interessato già lo scorso anno, stavolta sembra davvero la volta buona per il suo sbarco a Ferrara: per lui, nonostante la giovane età, già diversi anni di esperienza in B1 al Sud Italia, tra Scauri, Ragusa e Bisceglie.

La scorsa stagione viaggiava a 9 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di media in 27 minuti sul parquet. Dopo attente valutazioni la scelta è ricaduta quindi su di lui, dopo che la dirigenza aveva sondato anche altri profili, tra cui Nicolò Basile e l’ex Cento Carlo Cantone, che per diversi motivi però non hanno convinto.

Chessari può essere quel tipo di giocatore che farà comodo a Ferrara pure nel momento in cui rientrerà Ballabio, i cui tempi di recupero dovrebbero aggirarsi ancora intorno al mese.

Nel frattempo, l’Adamant ha aggregato agli allenamenti anche il giovanissimo di Scuola Basket, Alex Salvini, ragazzo classe 2006 che ben ha impressionato durante questi giorni di sedute assieme alla squadra ‘senior’.

Un aiuto in più durante la settimana, per una squadra non al meglio fisicamente che da oggi avrà un Chessari in più nel motore: se il ragazzo convincerà il management estense, sarà tesserato già in tempo per la partita di domenica contro Oderzo alla Bondi Arena, nella quale Drigo e compagni dovranno farsi perdonare la serataccia di Pordenone.

j.c.