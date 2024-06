Mercato Serie C. Bottegone rinforza il reparto lunghi con Meacci

Un rinforzo di valore. Come anticipato ieri, il Bottegone Basket 2001 ha ingaggiato l’ala/pivot Leonardo Meacci. Classe 1995 per 200 centimetri di altezza, Meacci ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile di Montecatini per poi iniziare, a soli 18 anni, la carriera da "senior" con il rossoblù in serie D, mettendo in mostra tutte le proprie qualità. Nel 2014/15 inizia la stagione in serie C con la Juve Pontedera per poi approdare in B nazionale con la maglia di Valsesia. Nel 2015/16 torna in Toscana, sempre in C, con la Libertas Montale e da lì prende il via un percorso che lo vede sempre protagonista a questi livelli fra Empoli, Montegranaro, Pescia e Fucecchio. Nel 2022/23 scende in D al Chiesina Basket ed è protagonista indiscusso (quasi 14 punti di media a partita in 30 gare disputate) mentre nel passato campionato è tornato in C con la maglia degli Shoemakers Monsummano: ha concluso un’annata da 13 punti di media in 29 gare, miglior marcatore dei suoi in tutta la stagione. "Si tratta di un arrivo importante nel nostro scacchiere – afferma il direttore sportivo della Valentina’s, Alessandro Taddei –, che va a prendersi lo ‘spot’ di ala forte titolare, facendo crescere il pacchetto dei lunghi a disposizione di coach Milani. Potrà darci tanto sotto canestro sapendo, allo stesso tempo, che ha persino i numeri giusti per agire anche dalla media e lunga distanza". "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di questo nuovo progetto – osserva Meacci –: Bottegone è una società seria che mi ha voluto fortemente e devo dire che le parole di coach Milani e del diesse Taddei hanno svolto un ruolo chiave nella mia scelta di approdare in giallonero. Ho tanta carica". Capitolo uscite: dopo aver detto addio al capitano Edoardo Banchelli, anche l’ala/pivot Maurice Delage non farà parte dell’organico della Valentina’s. Atleta esemplare, saluta Bottegone dopo aver disputato 18 partite in giallonero realizzando 174 punti.

Gianluca Barni