Minors. Quarrata domina con Mustiatsa. Tutte sconfitte le squadre di C

Eccezion fatta che per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che ha ritrovato vittoria e testa della classifica, è stato un fine settimana da dimenticare per Endiasfalti Agliana, Valentina’s Camicette Bottegone e Gioielleria Mancini Monsummano. Nel Play-In Silver di serie B interregionale, Quarrata manda al tappeto il Campus Varese 100-77. Il team di coach Tonfoni e un Mustiatsa sfavillante riscrivono un paio di primati societari: mai nella storia biancoblu erano stati realizzati 38 punti in un quarto e nessun altro prima dell’ucraino era stato in grado di mettere a referto 41 punti in tre periodi. Con questa vittoria convincente, Falaschi e compagni riscattano il k.o. di Gallarate e riagguantano Lucca in vetta con 12 punti. Tabellino: Marini 6, Mustiatsa 42, Balducci 8, Molteni 15, Falaschi, Calugi, Regoli 10, Frati, Antonini 3, Tiberti 16.

Nella poule promozione di C, cade al Pala Capitini Agliana: 75-71 per San Vincenzo. I neroverdi soffrono a rimbalzo; la poca attenzione ai dettagli è stata fatale. Agliana è al momento quinta in graduatoria a 8. Tabellino: Zita 9, Andrei 6, Rossi 26, Nieri 11, Bacci 8, Mucci 2, Bonistalli, Bibaj, Nesi 9, Bardazzi, Baroncelli, Lo Bello. Dopo le affermazioni con Cus Pisa e Monsummano, arriva il primo stop per Bottegone, che lotta alla pari per 20’ ma poi cede il passo al PalaCosmelli alla Fides Livorno (76-55) nel 4° turno di andata della poule salvezza di C. Bottegone è quarto in classifica a 10. Tabellino: Magnini 6, Santangelo, Pierattini 5, Agostini, Mati 11, Cukaj 5, Mucciola, Banchelli 8, Riccio 7, Delage 2, Milani 4, De Leonardo 7. Nello stesso girone, un Monsummano in emergenza, senza Manetti e Meacci, si arrende 69-67 all’Unione Sportiva Livorno e ora è terz’ultimo a 4. Tabellino: Danesi 21, Parlanti ne, Cantrè 3, Calderaro 2, Vettori 2, Lepori 11, Giusti 2, Tommei 18, Cellerini 5, Santi 3.

Gianluca Barni