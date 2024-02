Molinella va con Trinca e Agusto. La Cmp risponde con Beretta e Lelli

Si concedono un bis preziosissimo i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che nella sfida-salvezza del girone B di serie B spazza via Lumezzane centrando così la nona vittoria dopo il colpo esterno dello scorso weekend contro Vicenza: domenica alle 18 si torna in campo a Jesi.

"Siamo stati in grado di eseguire alla perfezione il nostro piano partita – spiega il tecnico nel dopogara –, senza lasciare spazio di reazione a Lumezzane. Di questa sera mi porto con me il sorriso di questi ragazzi: lavorano tanto e non sempre esprimono le loro emozioni: si meritavano una serata come questa".

In serie C è andato invece in scena il solo girone B, giunto alla terzultima giornata di ritorno e con ancora una graduatoria traballante.

È arrivato il brutto ko esterno della regina Virtus Medicina nel big match sul campo dell’inseguitrice Forlimpopoli, che ribalta la differenza canestri dell’andata portandosi così a -4 dalla vetta con ancora 2 gare da disputare: il prossimo weekend i medicinesi riceveranno Ozzano e con una vittoria suggellerebbero il primato.

Dalle retrovie terza vittoria consecutiva invece per Molinella, bene contro Castel Guelfo e già certa del quarto posto in solitaria.

In Divisione Regionale 1 successo di misura della capolista del girone A Audace Bombers contro la lanciatissima Masi, 2 punti che valgono il +4 sulle inseguitrici Giardini Margherita (ko contro Vignola) e Vis Persiceto (ok contro Basketreggio): dietro quinto successo filato per il Voltone.

Nel girone B fine settimana tranquillo per la capolista Budrio, che piega Grifo Imola e conserva la vetta a +2 su Argenta, corsara contro l’altra imolese. Perde terreno invece Granarolo, male a Massa Lombarda e agganciata dalla 4 Torri Ferrara. In grande crescita anche Castel San Pietro 2010.

Giacomo Gelati