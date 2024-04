Nella fascia Silver. Varedo va a Opera. Villasanta rischia Nella Serie C di basket, la fascia Gold si prende un turno di pausa mentre Silver e Bronze sono regolarmente in campo. Prossimo weekend riparte il gironcino di ritorno. Partite cruciali in programma, con Eco Peg Varedo che sfida la capolista Opera e Villasanta che rischia la retrocessione. Play-in di Divisione Regionale 1 e match clou a Binzago tra Pob e Le Bocce Erba. In fascia Silver, domenica a Carate si affrontano Villaguardia e Ro.San.