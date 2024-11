Next Gen Cup. Il primo round si chiude con tre vittorie

Si chiude con tre vittorie e una sconfitta, il primo round del girone eliminatorio per la Unahotels alla Next Gen Cup, riservata ai 16 team Under 19 dei rispettivi team che prendono parte alla Serie A. I baby chiudono la quattro giorni di Varese con un bilancio lusinghiero in vista delle ultime tre giornate che si disputeranno a Rimini e Santarcangelo da giovedì 2 a sabato 4 gennaio, dove i reggiani affronteranno, nell’ordine, Venezia, Sassari e Milano, cercando di posizionarsi in uno dei primi quattro posti del gruppo B per staccare il pass per le Final Eight, a Brescia da venerdì 21 a domenica 23 febbraio. Dopo il ko con Brescia per 72-69 e l’hurrà su Trieste per 102-64, Babacar Samb (foto) e compagni si sono imposti su Treviso 84-65; l’avvio è di marca veneta con gli avversari sopra 19-31, ma un terzo quarto d’autore (28-7 il parziale) ribalta le sorti del match, con la firma di Suljanovic (30) e la doppia-doppia di Deme (21 punti e 15 rimbalzi).

Unahotels: Lusetti F., Selva, Carboni 5, Bonaretti 6, Suljanovic 30, Mainini 2, Lusetti L. 9, Emokhare, Deme 21, Manfredotti L. 7, Manfredotti A., Samb 4. All. Rossetti.

Nella quarta giornata, tutto facile per i biancorossi che superano Trapani 101-51.

Unahotels: Lusetti F. 10, Selva, Bonaretti 4, Bardelli 2, Suljanovic n.e., Mainini 2, Lusetti L. 19, Emokhare 18, Deme 12, Manfredotti 11, Manfredotti A. 12, Samb 9. All. Rossetti.

La classifica dopo i primi 4 turni: Milano 8, Brescia, Unahotels 6, Venezia, Trieste 4, Treviso, Sassari 2, Trapani 0.

Cesare Corbelli