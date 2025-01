Next gen cup. L’Under 19 chiude il girone con un kappao

UNAHOTELS 63 MILANO 71

UNAHOTELS: Lusetti F. 1, Selva, Carboni 1, Bonaretti, Suljanovic 25, Yadde 5, Mainini, Lusetti L. 5, Emokhare, Deme El Hadji 22, Manfredotti 4. All.: Rossetti.

MILANO: Casella 2, Karem 9, Toffanin 2, Youssef, Suigo 9, Lonati 20, Garavaglia 9, Cortellino, Ceccato 7, Grassi, D’Amelio 9, Van Elswyk 4. All.: Catalani.

Parziali: 21-21, 34-35, 48-52

Si conclude con una sconfitta il girone eliminatorio della Next Gen Cup per l’Under 19 di coach Rossetti. Un match che valeva solo per le statistiche in quanto, già prima della palla a due, Milano era sicura del primo posto e la Unahotels del quarto. Ai biancorossi non sono bastate le doppie-doppie di Suljanovic (25 punti e 11 rimbalzi) e di Deme (22 punti e 15 rimbalzi) in una contesa dove i reggiani hanno lottato punto a punto fino al termine, pagando l’imprecisione al tiro (15/45 da 2, 6/28 da 3, 15/24 ai liberi). La Unahotels torna dunque, dopo tre edizioni in cui mancava, alle fasi finali di questa kermesse, in programma al palaLeonessa di Brescia dal 21 al 23 febbraio con la formula della Final Eight ad eliminazione diretta: Lorenzo Lusetti (foto) e compagni, nei quarti di finale, affronteranno Tortona che ha vinto il girone A.

Cesare Corbelli