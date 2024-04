Nicosanti, il futuro è più vicino: "Abbiamo iniziato a progettare"

"Stiamo disputando finora una stagione positiva e importante – attacca Giancarlo Nicosanti, presidente della Pallacanestro 2.015 – grazie alla nostra serietà: della società, dello staff tecnico e dei giocatori. Abbiamo un budget importante, ma che non è sicuramente il più alto della categoria. Però abbiamo costruito una squadra competitiva con la consapevolezza di esserci riusciti, cercando di migliorare anno dopo anno".

Nicosanti, doppiamente ‘padrone di casa’ nella cerimonia di ieri presso l’azienda di cui è amministratore delegato, ha ringraziato coach Antimo Martino che "sta portando avanti un percorso straordinario, con la giusta ambizione, ma soprattutto con la capacità di creare un gruppo unito, grazie a un lavoro quotidiano che sta facendo rendere al massimo i giocatori". Poi il presidente sorride e dichiara soddisfatto che "intendiamo proseguire con Martino alla guida tecnica per altri due anni. Un allenatore e un uomo di valore, un protagonista che è stato importante per gli anni trascorsi e lo sarà ancora per quelli che verranno".

Il presidente spiega come, in realtà, la trattativa per il rinnovo del contratto sia stata "non lunga e piacevole. Ci siamo incontrati per dare un seguito a un percorso fatto di ottimi risultati: la finale playoff della scorsa stagione e la vittoria della Coppa Italia. Abbiamo inoltre iniziato a progettare il futuro, ma ora pensiamo all’ultima partita contro Latina, resa non decisiva per la classifica grazie alla nostra bravura, ma soprattutto guardiamo al prossimo 5 maggio con l’inizio dei playoff e con un obiettivo ben preciso in testa".

Il presidente viene sollecitato a riflettere sulla possibilità di giocare in serie A1 il prossimo campionato e non si tira indietro. "Il gm Renato Pasquali e coach Antimo Martino hanno già vissuto questa esperienza, che invece per una società come la nostra che ha nove anni di vita sarebbe una novità. Se dovesse succedere ci faremo trovare pronti con la consueta serietà ed umiltà. E lavoreremo con i soci della Fondazione Pallacanestro per avere un budget adeguato e fare le scelte migliori".

"Programmazione e ambizione – prosegue il general manager Renato Pasquali – sono la base da cui partire, con obiettivi chiari e condivisi. Ma lasciatemi dire che nella mia lunga esperienza sportiva colloco Antimo Martino tra gli allenatori più bravi e preparati che abbia mai incontrato sul parquet". Gli fa eco Giuseppe Fabbri, per tutti ‘Geppo’, che a nome dei soci della Fondazione (suo l’ingresso più recente, a inizio stagione) ha espresso "la soddisfazione e la felicità per il rinnovo del coach che segna sicuramente un momento fondamentale per il lavoro che ci aspetta. Concretezza e coesione che troviamo sia fra i giocatori che in società, ma soprattutto l’orgoglio di far parte – chiude parlando della propria esperienza –, dal luglio scorso, di un progetto importante per inseguire un sogno".